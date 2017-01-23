獨／為了宋仲基 黃子佼失眠到半夜NOWnews今日新聞 (2017-01-24 00:00)
黃子佼昨（23）日主持宋仲基記者會，曾說過以後不接韓星的他，被問到怎麼還是接了？黃子佼笑著說，「因為經紀人先斬後奏啊！」不過他也澄清自己不是不接，而是若沒有做好充足的準備，不敢貿然承擔。
記者會上，黃子佼突如其來教宋仲基用中文說：「爆竹一聲除舊歲！」超萌口音馬上引爆全場尖叫聲。他表示，其實兩個人在後台從沒見過面，所有的梗也都不是先套好的，純粹就是靠臨場互動。
其實每次上台，黃子佼都喜歡做好萬全的準備，「因為我知道台下的每個人都比我還了解他們，所以不能讓他們失望。」為了主持這場記者會，直到今天凌晨2點半，共花了半個月時間才看完《太陽的後裔》。黃子佼也大方誇獎宋仲基演技超好，「因為劇情裡有各種不同的情緒，每一幕的張力都很夠。」
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