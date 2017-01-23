▲黃子佼透露直到今天凌晨2點半，才用半個月時間看完《太陽的後裔》。（圖／記者林調遜攝，2017.01.23）

黃子佼昨（23）日主持宋仲基記者會，曾說過以後不接韓星的他，被問到怎麼還是接了？黃子佼笑著說，「因為經紀人先斬後奏啊！」不過他也澄清自己不是不接，而是若沒有做好充足的準備，不敢貿然承擔。

記者會上，黃子佼突如其來教宋仲基用中文說：「爆竹一聲除舊歲！」超萌口音馬上引爆全場尖叫聲。他表示，其實兩個人在後台從沒見過面，所有的梗也都不是先套好的，純粹就是靠臨場互動。

其實每次上台，黃子佼都喜歡做好萬全的準備，「因為我知道台下的每個人都比我還了解他們，所以不能讓他們失望。」為了主持這場記者會，直到今天凌晨2點半，共花了半個月時間才看完《太陽的後裔》。黃子佼也大方誇獎宋仲基演技超好，「因為劇情裡有各種不同的情緒，每一幕的張力都很夠。」

▲黃子佼（左）透露訪問宋仲基時，完全沒有先套好。（圖／記者林調遜攝，2017.1.23）