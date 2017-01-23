▲陳柏霖出席 TSUTAYA BOOKSTORE開幕記者會 。（圖／記者林柏年攝，2017.1.23）

藝人陳柏霖（23日）出席書店座談會，活動上他提到「讀書可以幫助自己去除疲勞」，也表示前天剛從瑞士返台，包包裡都隨身攜帶兩本書，不過當問到除了看書，會不會看雜誌？陳柏霖則回：「比較少，我覺得書裡面的世界，會比我的生活更精彩」，直接迴避上周被抓包與Popu Lady庭萱共處一事。

陳柏霖與庭萱傳情5年，兩人被拍到共處男方家不下數次，不過他們依舊未給予對方名分，仍是以兄妹互稱。不過陳柏霖出席活動時，提到自己愛看書，但當記者問到除了看書，會不會看雜誌（周刊）？他則回：「比較少，我覺得書裡面的世界，會比我的生活更精彩，大家多看書。」隨後他又補充，他覺得世界很大，建議大家多看看外面的世界，明示大家不要再追問周刊的事。

▲陳柏霖看書比較多，雜誌很少碰。（圖／記者林柏年攝，2017.1.23）

其中他也自嘲：「拍到雪豹，會比拍到我來的更難，更有挑戰性，還能賣給厲害的雜誌，大家可以多感受大自然。」但他活動上也說過，咖啡是私下交流的最佳首選，沒想到此句卻是挖洞給自己跳的陷阱，所以當問到私下會跟庭萱去喝咖啡嗎？陳柏霖無奈回：「我跟大家都會去喝咖啡」，而感情的事，他不願多談，只以「秘密」回應大家。

▲陳柏霖不願正面回應感情狀態。（圖／記者林柏年攝，2017.1.23）