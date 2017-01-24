▲新北歡樂耶誕城結合燈飾、光雕投影主燈秀、兒童遊樂設施與各類型活動的嘉年華會，一年比一年夯。（圖／觀光旅遊局提供）。

年節將至，民眾感嘆年味一年比一年淡薄。不只春節，2017的元旦跨年也是一下子就過去，沒有留下多少記憶。但說都不過節，好像也不對，至少這幾年在台灣，元宵節的活動遍地開花，耶誕節的氣氛更是一年比一年熱烈。

過節氣氛越來越淡？為何耶誕節卻逆勢火紅？耶誕節除了搭節慶商機的百貨公司，地方政府的耶誕活動，更是這風潮的關鍵。除既有的傳統型耶誕宗教活動延伸發展，有的是直接移植歐洲的耶誕市集。但這幾年最火紅的，就是由新北耶誕城開始帶起的耶誕嘉年華風潮。

新北市政府主辦的新北歡樂耶誕城，結合大面積場域的耶誕燈飾、光雕投影耶誕樹、各類型大小活動、市集，宗教及商業的味道淡了些，反而比較像是家人、朋友冬夜歡聚的場域。主辦單位新北市政府觀光旅遊局估計遊客量高達430萬，難怪全台灣最近兩年新增的耶誕活動，或多或少都有新北歡樂耶誕城的影子。

歡樂耶誕城讓人年年期待！新北歡樂耶誕城是一個將近50天的長時間活動，方便民眾參觀。每年固定在交通方便的新板特區舉辦，不只累積民眾的記憶與期待，更讓民眾到了年底就想起要去耶誕城，也方便國際旅客安排行程。相較之下，一天的跨年活動或九天的台灣燈會，時間都太短，尤其台灣燈會每年換縣市舉辦，其實並不利於吸引國際觀光客。

如何讓長時間的活動，內容能充實豐富？新北市政府的作法，首先是整合多個政府部門既有活動，包括民政局與宗教團體合辦的「新北平安夜」，經濟發展局推廣在地優良商品的耶誕市集，環保局的「耶誕環保挖寶趣」跳蚤市集，農業局的「耶誕惜食分享節」…等。

新北市政府充實活動內容的第二個作法，是政府與民間部門的結合。政府每年預算是固定的，耶誕城規模要成長要有新東西，只能靠更多民間資源的投入。除了因為活動幾年累積下來的好評讓民間贊助逐步成長，新北市政府也嘗試跟民間更多面向的合作。讓週邊的百貨公司、銀行、辦公大樓加入，展區中的妖怪公園以及妖怪手表相關活動，就是引進民間資源合作互惠的範例。

而要維持一個活動的熱度，除了內容豐富，還得要年年有創新，不能讓人膩、讓人感覺「年年都一樣」。新北歡樂耶誕城每年都有創新的花樣，光是聖誕樹，從全台最高聖誕樹、LED動畫聖誕樹、聖誕老公公爬聖誕樹，光雕投影耶誕樹，到整個市府大樓都做光雕投影當聖誕樹的背景，每年都能讓參觀民眾感覺驚奇。所以2016年12月還被全球最具影響力時尚雜誌之一哈潑時尚（Harpers Bazaar），評選為「全球最令人驚豔的19棵耶誕樹」之一，是東亞唯一入選。

新北耶誕城的創新，也不僅只於硬體。早在2016年Pokémon GO席捲全球之前，新北市政府在2015年11月已經與可說是Pokémon GO前身的INGRESS合作，在歡樂耶誕城舉辦Anomaly Day，是全台第一個城市，成功吸引五千多位年輕網友實地走訪。12月更舉辦攜手舉辦「Mission Day in New Taipei City」。

新北歡樂耶誕城是一個結合燈飾、光雕投影主燈秀、兒童遊樂設施與各類型活動的嘉年華會，無論情侶約會放閃、家長溜小孩、拍照、看秀、或參加活動，都能在這邊滿足需求，所以才能維持每年四五十天的熱度，一年比一年夯。