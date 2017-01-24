監守自盜竊賣鎳錠 主嫌返台投案730萬贓款現蹤NOWnews今日新聞 (2017-01-24 00:08)
在高雄港某物流公司擔任鎳錠倉庫主任的44歲蔡姓男子，涉嫌在離職前夕夥同另外3名吳姓、黃姓、鄭姓男子，竊走東家存放於倉庫中5萬多公斤、總市價超過2800萬元的貴重金屬「鎳錠」，隨後轉手賣出。事後蔡男潛逃至對岸，經警方以親情策動，蔡男於23日晚間經澳門返台，警方在小港機場當場將他逮捕，並在其住所查獲730萬元的贓款。
據了解，曾在該物流公司擔任倉庫管理主任的蔡姓男子，疑似缺錢花用，因此在離職前夕監守自盜。趁公司放假時，夥同另外3名吳姓、黃姓、鄭姓男子，將28袋超過5萬公斤、總市價逾2800萬元的鎳錠竊走，接著再以每公斤260元的價格，轉賣給一名黃姓男子，最後一共得手1430萬元，蔡男並在警方發布境管前搭機離台。
警方循線成功追回失竊的鎳錠，主嫌蔡男早已潛逃至大陸，警方請來蔡男親友親情喊話，成功策動蔡男回台歸案。蔡男於23日晚間6時許搭乘澳門航空自澳門抵達小港機場，被警方當場逮捕，隨後帶他至鳳山住處的地下室起出730萬元贓款。
蔡男供稱，上周六自己見苗頭不對，急忙搭機經香港前往中國大陸投靠友人，竊賣鎳錠所得的贓款自己並未帶走，全數放在住處地下室，剩下的700萬買主尚未支付。
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