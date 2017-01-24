日期:1月24日，據籃球記者安東尼-戴米爾報導，隨著NBA交易截止日的臨近，紐約尼克斯和芝加哥公牛這兩支球隊都有意通過交易得到森林狼隊的西班牙控衛里奇-盧比奧。

自從去年夏天開始，盧比奧就一直身處交易流言。近日，雅虎體育的沃神就報導稱森林狼正在積極兜售盧比奧。

另據馬克-斯坦恩的消息，上周，活塞隊和森林狼隊曾討論過圍繞雷吉-傑克遜和盧比奧的多人大交易，但是活塞隊主帥兼總裁斯坦-范甘迪隨後否認了這個消息，而且他承諾雷吉不會用他去換盧比奧。

儘管活塞隊暫時撤出了與森林狼隊關於盧比奧的交易談判，但是聯盟里還有其他球隊對西班牙金童很感興趣。

據籃球記者安東尼-戴米爾透露，紐約尼克斯和芝加哥公牛這兩支球隊都有意通過交易得到里奇-盧比奧。

尼克斯隊本賽季的首發控衛是德里克-羅斯，但他可能並不在尼克斯未來的發展計劃之中，更何況，羅斯在今夏將成為一名自由球員，而且有報導稱他渴望得到一份頂薪。值得一提的是，森林狼主帥希伯杜曾在公牛隊執教過羅斯。

公牛隊的一號位也存在困境，去年夏天引進的拉簡-隆多被證明並不適合球隊。

本賽季，盧比奧場均能得到7.5分和7.7次助攻，外加1.8次搶斷。由於森林狼的首輪5號秀克里斯-鄧恩被認為是該隊未來的首發控衛，這使得森林狼願意把盧比奧交易出去。

（羅森）