1月22日，國家有關部委公佈了《國家部委聯合公佈高爾夫球場清理整治結果》。全國共有高爾夫球場683個，其中111個球場被責令取締，已停止了經營行為，土地按照規劃恢復原狀，消除了球場特徵，拆除了違法違規建築物，依法依規追究了相關單位和人員的責任。

111家取締類球場名單：

序號球場名稱球場地址清理整治結果1北京溫榆河高爾夫球場通州區宋庄鎮尹各庄村、富豪村、管頭村、吳各庄村、葛渠村已取締到位2北京莊戶體育公園高爾夫球場丰台區王佐鎮南宮南路西側已取締到位3北京德龍農業示範園高爾夫球場朝陽區金盞鄉皮村東側已取締到位4北京燕子口高爾夫球場昌平區十三陵鎮燕子口村老和尚灣已取締到位5北京觀唐假日高爾夫球場朝陽區金盞鄉沙窩村西北已取締到位6天津江南領世郡高爾夫球場津沽二線高速公路東側、外環線綠化帶內已取締到位7天津天嘉湖高爾夫球場津南區八里台鎮天嘉湖星耀五洲已取締到位8天津珠江溫泉城高爾夫球場（二期）寶坻區周良庄鎮已取締到位9河北秦皇島市圓明山高爾夫球場秦皇島市海港區北港鎮石科子村已取締到位10河北保定市富瑞園林有限公司建設的高爾夫球場保定市滿城區要庄鄉東、西黃村村北，漕河南側已取締到位11河北秦皇島市黃金海岸海景休閑體育公園高爾夫球場秦皇島市昌黎縣黃金海岸中區、沿海公路東側、滑沙場南側已取締到位12河北秦皇島市黃金假日濱海度假城高爾夫球場秦皇島市昌黎縣黃金海岸中區、沿海公路東側已取締到位13河北秦皇島市北戴河國際旅遊度假中心高爾夫球場北戴河新區洋河西側、東至華貿一路、南至A7路、西至長溝、北至濱海新大道已取締到位14河北張家口市海子窪國際旅遊文化景區高爾夫球場張北縣張北鎮海子窪村已取締到位15山西太原長風高爾夫球場太原市萬柏林區西峪西街已取締到位16山西運城南山高爾夫球場運城市鹽湖區南城辦事處已取締到位17內蒙古鄂爾多斯市東勝一通新農業園高爾夫球場東勝區九成功村九成功社已取締到位18內蒙古包頭市亞歐體育運動度假村高爾夫球場包頭市青山區建設路北側已取締到位19內蒙古鄂爾多斯大路旅遊休閑區高爾夫球場鄂爾多斯市准格爾旗大路鎮已取締到位20內蒙古第十三屆運動會赤峰比賽項目高爾夫球場赤峰市紅山區道谷南山已取締到位21遼寧丹東天橋溝山地高爾夫球場寬甸滿族自治縣雙山子鎮黎明村一、二組已取締到位22遼寧阜新海州礦國家礦山公園高爾夫球場阜新市太平區孫家灣街道四平社區已取締到位23遼寧瀋陽李相新城置業有限公司高爾夫球場東陵區李相鎮李村已取締到位24遼寧瀋陽江南高爾夫球場渾河南岸（新渾河橋至長大鐵路橋段）灘地已取締到位25遼寧瀋陽蒲河生態體育公園高爾夫球場瀋陽市沈北新區道義開發區蒲南路已取締到位26遼寧大連香洲旅遊度假區高爾夫球場大連市瓦房店謝屯鎮香洲旅遊度假區內已取締到位27遼寧大連廣鹿島高爾夫球場大連市長海縣廣鹿鄉沙尖村已取締到位28遼寧錦州市世博園苗木育草基地高爾夫球場錦州市龍棲灣新區錦州世博園東南角已取締到位29吉林延邊龍井梨園高爾夫球場延邊州龍井市延邊大學農學院西北已取締到位30黑龍江大慶成道立德高爾夫球場大慶市龍鳳區三永湖南岸已取締到位31黑龍江齊齊哈爾明月島體育健身中心高爾夫球場齊齊哈爾市明月島景區內已取締到位32黑龍江牡丹江鏡泊湖旅遊名鎮高爾夫球場牡丹江市鏡泊湖風景名勝區北門東側10公裡外已取締到位33黑龍江哈爾濱太陽島體育公園高爾夫球場哈爾濱市松北區松北大道甲一號已取締到位34上海浦東國際休閑園高爾夫球場南匯老港鎮已取締到位35江蘇南京中體博地溫泉高爾夫球場南京市江寧區湯山街道建設社區已取締到位36江蘇蘇州吳江聯華高爾夫球場蘇州市吳江區汾湖高新區蘆東村、偉明村已取締到位37江蘇蘇州張家港雙山高爾夫球場(二期)蘇州市張家港市雙山島旅遊度假區已取締到位38江蘇南通啟東太陽島高爾夫球場南通市啟東市圓陀角旅遊度假區已取締到位39江蘇徐州潘安湖鄉村休閑健身高爾夫球場徐州市賈汪區潘安湖國家濕地公園北側已取締到位40浙江舟山市朱家尖海島體育公園高爾夫球場舟山市普陀區朱家尖大平崗區域已取締到位41浙江舟山市長峙島桃花源高爾夫球場舟山市定海區新城馬安村、長峙村已取締到位42浙江杭州市淳安縣進賢灣高爾夫球場淳安縣千島湖進賢灣地區亞山地塊已取締到位43浙江杭州市蕭山富麗達田園俱樂部高爾夫球場杭州市蕭山區進化鎮天樂村已取締到位44浙江湖州市長興縣仙山湖休閑體育生態旅遊高爾夫球場長興縣泗安鎮長風村、安徽省廣德縣界牌村已取締到位45安徽馬鞍山和縣如山湖高爾夫球場和縣石楊鎮高關村已取締到位46安徽滁州琅琊山高爾夫球場滁州南譙區施集鎮龍蟠村已取締到位47福建廈門東坪山高爾夫球場廈門市思明區東坪山已取締到位48江西南昌恆大綠洲高爾夫球場南昌市南昌縣銀三角開發區已取締到位49江西贛州市體育公園高爾夫球場贛州市章貢區沙石鎮已取締到位50江西九江中信廬山西海高爾夫球場九江市廬山西海景區已取締到位51江西鷹潭龍虎山生態養生園高爾夫球場鷹潭市龍虎山區已取締到位52江西新余仙女湖高爾夫球場新余市仙女湖區河下鎮壋頭村已取締到位53山東濱州鄒平雪花山高爾夫球場濱州市鄒平縣西董街道辦事處坊子村等已取締到位54山東威海文登呼雷湯溫泉高爾夫球場威海市文登區高村鎮湯西村已取締到位55山東威海湯泊溫泉高爾夫球場威海市文登經濟開發區止馬嶺村已取締到位56山東威海瑞聖高爾夫球場威海市榮成市成山鎮禮村已取締到位57山東濰坊諸城蘆山高爾夫球場濰坊市諸城市密州街道南朱解村西南已取締到位58山東青島茶山國際高爾夫球場青島市平度市店子鎮已取締到位59山東青島韓龍高爾夫球場青島市平度市舊店鎮已取締到位60山東青島萌山高爾夫球場青島市萊西市南墅鎮萌山村已取締到位61山東臨沂瀾泊灣高爾夫球場臨沂經濟技術開發區朝陽街道辦事處沭河西岸河灘內已取締到位62山東臨沂華仁高爾夫學院高爾夫球場臨沂市蘭山區臨沂大學校區內已取締到位63山東濰坊市白浪河高爾夫球場濰坊市濰膠路以南、南苑路以西、水庫路以東、白浪河水庫以北已取締到位64山東萊蕪市大舟山高爾夫球場萊蕪市萊城區羊里鎮大舟山南側九羊文化產業園內已取締到位65湖北鹹寧旅遊新城高爾夫球場鹹寧市鹹安區浮山辦事處余佐村已取締到位66湖北武漢江夏區湯遜湖高爾夫球場武漢市江夏區大橋新區已取締到位67湖北鄂州梧桐湖高爾夫球場鄂州市梧桐湖新區管委會大壠村、鮓洲村已取締到位68湖北襄陽市襄州區鹿門寺高爾夫球場襄州區蘇嶺山社區已取締到位69湖南瀏陽市醫食兩用植物園高爾夫球場長沙市瀏陽市古港鎮梅田湖村已取締到位70廣東廣州薩爾斯堡高爾夫球場廣州市花都區花東鎮已取締到位71廣東惠州青龍高爾夫球場惠州市水口鎮鹿崗管理區已取締到位72廣東惠州東江明珠高爾夫球場惠州市水口鎮橫沙開發區已取締到位73廣東惠州市金玉東方高爾夫球場惠州市惠陽區秋長維布已取締到位74廣東茂名市電白縣博賀高爾夫球場茂名市電白區博賀鎮碼頭西已取締到位75廣東揭陽市京明高爾夫球場揭陽市揭西縣京溪園鎮長灘村已取締到位76廣東河源巴登城高爾夫球場河源市源城區埔前鎮陂角村已取締到位77廣東惠州金海灣寶興國際高爾夫球場（二期）惠州市惠東縣巽寮濱海旅遊度假區已取締到位78廣東清遠省休閑體育基地高爾夫球場清遠市清城區石角鎮已取締到位79廣東佛山順德時尚高爾夫球場佛山市順德區容桂街道小黃圃居委會已取締到位80廣西來賓市桂中水城高爾夫球場來賓市華僑投資區金龜島片區已取締到位81廣西桂林市體育休閑中心高爾夫球場桂林市七星區朝陽鄉已取締到位82廣西欽州濱海新城東盟生態園高爾夫球場欽州市濱海新城辣椒槌片區已取締到位83廣西南寧東盟國際旅遊度假區高爾夫球場南寧東盟經濟開發區那油風景區已取締到位84海南海口市司馬坡島文體運動基地高爾夫球場海口市美蘭區司馬坡島已取締到位85海南定安縣大眾高爾夫球場定安縣雷鳴鎮南麗湖畔已取締到位86海南三亞市航空旅遊職業學校高爾夫球場三亞市天涯鎮布梅村已取締到位87重慶兩江新區龍興高爾夫球場兩江新區龍興園區已取締到位88重慶綦江鑒山國際高爾夫球場綦江區古南街道清水村已取締到位89四川成都青羊綠嶺公園高爾夫球場成都市青羊區文家街道辦事處已取締到位90四川蒲江縣石象湖高爾夫球場蒲江縣朝陽湖鎮、成佳鎮、大興鎮已取締到位91四川綿陽仙海湖鄉村高爾夫球場綿陽市仙海湖風景區已取締到位92雲南昆明梁王山生態運動休閑旅遊區高爾夫球場呈貢馬金鋪辦事處已取締到位93雲南瑞麗江生態旅遊休閑運動中心高爾夫球場瑞麗市勐卯鎮畔崩村已取締到位94雲南瑞麗江姐告段疏浚美化工程高爾夫球場瑞麗江姐告段已取締到位95雲南紅河州箇舊市大屯高爾夫球場箇舊市大屯鎮大屯村委會已取締到位96雲南騰衝曲石生態旅遊度假小鎮高爾夫球場保山市騰衝市曲石鎮已取締到位97雲南騰衝火山生態度假村高爾夫球場保山市騰衝市馬站鄉白草壩已取締到位98雲南玉溪玉山城高爾夫球場玉溪市紅塔區高倉街道辦事處梁王壩村已取締到位99雲南德宏民族文化體育康樂谷高爾夫球場孔雀湖東南岸已取締到位100雲南昆明石林生態民族運動場高爾夫球場昆明市石林縣石林鎮已取締到位101貴州銅仁梵凈山生態體育公園高爾夫球場銅仁市江口縣太平鄉梵凈山村凱馬片區已取締到位102貴州黔南州獨山貴龍國際養生中心高爾夫球場黔南州獨山縣紫林山國家森林公園已取締到位103貴州遵義市共青湖山地戶外體育旅遊休閑基地高爾夫球場遵義市遵義縣共青湖已取締到位104貴州六盤水市水城縣中國涼都國際休閑城高爾夫球場六盤水市水城縣百車河片區已取締到位105貴州黔南州龍里縣貴州國際旅遊體育休閑度假中心高爾夫球場黔南州龍里縣谷腳鎮已取締到位106陝西西安渭河林克斯高爾夫球場渭河西安城市草灘段已取締到位107陝西商洛柞水秦嶺壹號高爾夫球場商洛市柞水縣盤龍生態產業園已取締到位108陝西寶雞都市高爾夫球場寶雞市高新區下馬營渭河生態園已取締到位109甘肅蘭州新區高爾夫球場蘭州新區中川鎮方家坡村已取締到位110寧夏三弦世界穆斯林城高爾夫球場銀川市永寧縣楊和鎮已取締到位111寧夏銀川市迎賓生態廣場高爾夫球場銀川市金鳳區六盤山路以南、正源街以西、親水大街以東已取締到位

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