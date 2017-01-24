1月22日，國家有關部委公佈了《國家部委聯合公佈高爾夫球場清理整治結果》。全國共有高爾夫球場683個，其中18個球場被責令退出，其中，17個球場已退出了佔用的相關保護區域的土地並按照規劃恢復原狀，拆除或關閉了違法違規建設項目，消除了球場特徵，1個球場在按要求退出。

18家退出類球場名單：

序號球場名稱球場地址清理整治結果1北京順峰高爾夫球場昌平區十三陵鎮十三陵水庫南岸已落實退出要求2北京人濟高爾夫球場懷柔區橋梓鎮北宅村北已落實退出要求3北京國際高爾夫球場昌平區十三陵水庫北側7號已落實退出要求4北京京城高爾夫球場大興區黃村鎮埝壇公園北側已落實退出要求5遼寧大連棒棰島賓館高爾夫球場大連市中山區迎賓路1號已落實退出要求6黑龍江哈爾濱旭東高爾夫球場哈爾濱市阿城區平山鎮旭東科技園內已落實退出要求7上海東高高爾夫球場松江區小崑山鎮已落實退出要求8上海國際高爾夫球場青浦區朱家角鎮已落實退出要求9上海太陽島國際高爾夫球場青浦區朱家角鎮已落實退出要求10江蘇無錫太湖景高爾夫球場無錫市濱湖區漁港路錦園高爾夫已落實退出要求11江蘇蘇州崑山大上海高爾夫球場蘇州市崑山市巴城鎮湖濱路西側已落實退出要求12江蘇南通海門特奧高爾夫球場南通市海門市海門港長江灘涂已落實退出要求13浙江杭州市淳安縣千島湖鄉村俱樂部高爾夫球場杭州市淳安縣千島湖鎮天鵝山已落實退出要求14山東煙台霞光高爾夫球場煙台市棲霞市松山街道辦事處郝家樓村已落實退出要求15廣東東莞金多港高爾夫球場東莞市松山湖高新技術產業開發區已落實退出要求16廣東深圳三九大龍健康城高爾夫球場深圳市坪山新區馬巒社區已落實退出要求17廣東深圳港中旅聚豪高爾夫球場深圳市寶安區西鄉街道在按要求退出18海南海口東山高爾夫球場海口市秀英區東山鎮已落實退出要求

(新高)