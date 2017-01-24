摘要：勇士的榮耀系列賽事南北貫通戰略布局已初步形成。

2016年2月18日《勇士的榮耀》新聞發佈會暨啟動儀式在北京隆重召開。自此，萬名揚傳媒邁出了打造勇士的榮耀系列賽事第一步。

從2016年2月18日到2017年1月13日，不到一年的時間，萬名揚團隊攜世界格鬥殿堂級賽事《勇士的榮耀》輾轉深圳、長治、鄭州、濟源，完成六場讓中國乃至世界搏擊迷記憶尤深的頂級賽事，呈現出76場巔峰對決。蜘蛛眼全方位拍攝視角、澳洲團隊整體包裝、龍隆團隊精心打造賽事音效、以及首次將搏擊和搖滾融合帶來的視聽震撼徹底顛覆觀眾對搏擊賽事的傳統印象。Combatpress、liverkick等國際權威搏擊網站對賽事進行全方位跟蹤報導。泰國與法國相繼購買全年直播版權，賽事覆蓋全球100多個國家，全球關注人數超10億。

2016年10月13日，世界職業搏擊黃金聯賽《勇士的榮耀-崛起》（自由搏擊）第一季首登北京衛視，旨在發掘培養搏擊新星，為前行中的中國搏擊添柴加薪。從10月13日到12月29日，《勇士的榮耀-崛起》在北京衛視共計播出12期節目，自首播起收視率始終居高不下，接下來第二季《勇士的榮耀-崛起》也將在播出時段全面升級后和大家見面。

2016年11月底，一則萬名揚傳媒簽約深圳衛視、雙方成為深度戰略合作夥伴的消息席捲了搏擊圈。「有志者，一起來」，2017年1月13日22：00年終盛典《勇士的榮耀六》在深圳衛視拉開全球播出的序幕，收視位列全國前三。兩天后1月15日，世界綜合格鬥黃金聯賽《勇士的榮耀-征途》首登深圳衛視，創造播出時段內收視率排名從全國第16飆升至第4的開門紅。更讓人驚艷的是中外MMA運動員在六角擂台上的激烈對決。

在《勇士的榮耀》擂台上自由搏擊與MMA規則并行的賽制下，中國明星級運動員與實力新星共同出征，榮耀五虎邱建良、魏銳、鐵英華、鄧澤奇、楊茁領銜，周志鵬、徐琰、龔艷麗、黑龍、貟奇、吉祥、王俊光等中方強將征戰擂台，王冠、計縣、劉文擘、賀楠楠等中國MMA頂級明星全力出征。世界名將紛紛來襲，此前從未有一檔賽事能雲集如此多的頂尖強將：肯姆、江通猜、伊利亞斯？布萊德、恩里克？科爾、哈亞？讚尼耶夫、亞歷克斯？佩雷拉、喬什？喬安西、法比奧？品卡、貝特倫……世界格鬥頂尖名將的加盟無不證明著《勇士的榮耀》是他們征戰世界、為己正名的首選擂台！

強強對決下誕生了不勝枚舉的經典戰役：魏銳飛膝KO中村敏射、完美復讎太丸里；鐵英華點勝法比奧？品卡；徐琰迎戰Glory排名第四喬什？喬安西；龔艷麗壓哨KO貝特倫；貟奇力壓塞爾吉奧；鄧澤奇KO斯達羅斯；周志鵬復讎伊薩……在這其中邱建良歷經五場頂級水準對決，從《勇士的榮耀一》後排名從世界第十逐步上升至世界第二，他一次次震驚世界搏擊，實力廣受世界權威認可。而魏銳在此擂台上獲得的大滿貫也為他贏得了K-1 WGP八人賽的橄欖枝。不久之後，定會有越來越多的中方選手從這裏走出國門、走向世界、走進世界排名。

回顧一年來，有幾個重要節點需要我們銘記，從2016年4歲2日《勇士的榮耀一》深圳開戰到六萬人體育中心《勇士的榮耀五》國慶夜獻禮；10月13日《勇士的榮耀-崛起》上線北京衛視；2017年1月13日年終盛典《勇士的榮耀六》深圳衛視全球上演；1月15日《勇士的榮耀-征途》完美首播。在一場場頂級賽事的洗禮下，勇士的榮耀系列賽事儼然已經成為簽約選手最多、參賽陣容最強、賽事播出覆蓋面最廣、世界關注度最高的搏擊賽事之一。

目前來看，萬名揚團隊打造出的勇士的榮耀系列賽事以北京衛視與深圳衛視為平台，南北貫通輻射全國的搏擊產業布局已初步形成。可以預見，在國家大力支持體育產業發展的當下，萬名揚傳媒定能推動中國搏擊良性發展、穩步向前，逐步向世界搏擊強國進階，引領中國搏擊揚名世界！