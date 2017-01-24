1月22日，國家有關部委公佈了《國家部委聯合公佈高爾夫球場清理整治結果》。全國共有高爾夫球場683個，其中47個球場被責令撤銷，已停止了各類建設和經營活動，並按照地方政府和部門要求消除了球場特徵，依法依規追究了相關單位和人員的責任。

47家撤銷類球場名單：

序號球場名稱球場地址清理整治結果1北京卧龍國際山莊高爾夫球場密雲區密溪路33號已落實撤銷要求2河北秦皇島市棲雲山高爾夫球場秦皇島市經濟技術開發區京秦鐵路南側、棲雲山及其周邊已落實撤銷要求3河北承德市旅遊休閑體育產業園高爾夫球場承德市雙橋區雙峰寺鎮平房溝村已落實撤銷要求4河北秦皇島市芳洲高爾夫球場秦皇島市北戴河區北戴河高速引線以北已落實撤銷要求5河北承德市御道口牧場高爾夫球場承德市御道口牧場大峽谷區域已落實撤銷要求6遼寧瀋陽瀋水灣高爾夫球場和平區長白島渾河南岸灘地內已落實撤銷要求7遼寧瀋陽市隕石山高爾夫球場蘇家屯區姚千鎮陡子峪村已落實撤銷要求8遼寧鞍山梅園高爾夫球場鞍山市千山區湯崗子鎮已落實撤銷要求9黑龍江牡丹江市宏國生態植物園高爾夫球場寧安市江東林場岱王山已落實撤銷要求10上海惠生體育俱樂部高爾夫球場崇明縣陳家鎮已落實撤銷要求11上海金茂崇明國際高爾夫球場崇明縣陳家鎮已落實撤銷要求12江蘇南通中洋海濱高爾夫球場南通市海安縣老壩港新灘涂已落實撤銷要求13江蘇南通啟東新村沙高爾夫球場南通市啟東市啟隆鎮新村沙已落實撤銷要求14浙江湖州市溫泉高爾夫球場（二期）湖州市太湖旅遊度假區仁黃山街道白雀村已落實撤銷要求15浙江杭州市桐廬縣天溪湖高爾夫球場杭州市桐廬縣分水鎮天溪湖區塊已落實撤銷要求16浙江嘉興市嘉善縣西塘水鄉高爾夫球場嘉興市嘉善縣西塘村祥符湯已落實撤銷要求17安徽淮南市高爾夫球場淮南市舜耕山山脊以南，大通區孔店鄉境內已落實撤銷要求18安徽六安市萬佛湖高爾夫球場六安市舒城縣萬佛湖鎮汪灣村、白畈村已落實撤銷要求19安徽滁州明光棲鳳湖高爾夫球場明光市管店鎮鳳山村已落實撤銷要求20福建泉州台商投資區高爾夫球場惠安縣東園鎮下垵村、張坂鎮玉前村、玉霞村已落實撤銷要求21山東臨沂盛翔高爾夫球場臨沂市河東區九曲街道辦事處濱河東路以西沂河河灘內已落實撤銷要求22山東聊城市馬頰河高爾夫球場聊城市礦柱林場已落實撤銷要求23山東青島奧潤千禧高爾夫球場青島市萊西市梅花山街道、河頭店鎮已落實撤銷要求24河南南陽市桐柏縣蓮花島高爾夫球場南陽市桐柏縣朱庄鄉郭灣村已落實撤銷要求25河南洛陽航空城高爾夫球場洛陽市龍門大道372號已落實撤銷要求26河南新鄉黃河故道高爾夫球場延津縣延津林場3林班已落實撤銷要求27河南信陽北湖坡地高爾夫球場信陽市羊山新區北湖管理區顧崗村已落實撤銷要求28湖北荊門京山溫泉高爾夫球場荊門市京山縣城以東國有觀音岩林場、原種場舒家台村、湯堰村、永興鎮屈場村已落實撤銷要求29湖南長沙臨空高爾夫球場長沙縣黃興鎮大眾村和黃花鎮高岸村已落實撤銷要求30湖南長沙春華王府高爾夫球場長沙縣春華鎮龍王廟村、百熙村已落實撤銷要求31湖南長沙長豐高爾夫球場長沙縣安沙鎮宋家橋村已落實撤銷要求32湖南婁底湘軍水府高爾夫球場婁底經濟開發區大埠橋辦事處石口村、華實村已落實撤銷要求33廣東英德市金海灣高爾夫球場清遠市英德市連江口鎮已落實撤銷要求34廣東河源廣晟御臨門高爾夫球場河源市紫金縣九和鎮幸福村已落實撤銷要求35廣東佛山禪城高爾夫球場佛山市禪城區南庄生態休閑區已落實撤銷要求36廣東肇慶亞洲鋁業高爾夫球場肇慶市高新區已落實撤銷要求37廣東廣州紫雲山莊高爾夫球場廣州市增城區新塘鎮已落實撤銷要求38廣東廣州至尊高爾夫球場廣州市荔灣區花地河西側、龍溪大道以北已落實撤銷要求39廣東廣州市從化溫泉高爾夫球場廣州市從化區溫泉鎮溫泉村105國道旁已落實撤銷要求40廣東江門市台山高爾夫球場江門市台山市水步鎮密沖村委會已落實撤銷要求41廣東清遠湯塘高爾夫球場清遠市佛岡縣湯塘鎮已落實撤銷要求42廣東梅州名磊高爾夫球場梅州市梅縣城東鎮上坑村已落實撤銷要求43廣東河源瑞立信高爾夫球場河源市江東新區源南鎮和平村、勝利村以東地段已落實撤銷要求44廣東茂名市環水東灣新城高爾夫球場茂名市電白區旦場鎮王村旁已落實撤銷要求45海南海口龍灣國際休閑旅遊區高爾夫球場瓊山區三門坡鎮、甲子鎮已落實撤銷要求46重慶觀瀾湖重慶高爾夫球場涪陵區江北辦事處北坪村5、6組已落實撤銷要求47重慶隆鑫瀾天湖度假區雲海谷高爾夫球場豐都縣三壩鄉硝廠溝村一二社已落實撤銷要求

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