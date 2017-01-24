1月22日，國家有關部委公佈了《國家部委聯合公佈高爾夫球場清理整治結果》。全國共有高爾夫球場683個，其中11個球場被地方政府和企業主動關閉。

11家主動關閉球場名單：

序號球場名稱球場地址清理整治結果1河北廊坊市中信國安第一城高爾夫球場中信國安第一城內球場已不存在2上海西上海鄉村俱樂部高爾夫球場松江區車墩鎮球場已不存在3福建福州晉安登雲高爾夫球場晉安區登雲路388號球場已不存在4山東青島綜合公園高爾夫球場青島市高新區祥茂河側球場已不存在5山東日照奎山高爾夫球場日照經濟技術開發區奎山街道、北京路街道球場已不存在6山東萊蕪雪野高爾夫球場萊蕪市萊城區雪野鎮球場已不存在7山東威海文登南海高爾夫球場威海市文登區澤頭鎮母豬河東球場已不存在8海南三亞海南島三亞高爾夫球場三亞市天涯鎮馬嶺球場已不存在9海南萬寧溪流湖畔高爾夫球場興隆華僑農場球場已不存在10海南三亞紅塘灣國際高爾夫球場三亞市天涯鎮紅塘球場已不存在11海南三亞鳳凰高爾夫球場鳳凰鎮嶺渣水庫球場已不存在

(新高)