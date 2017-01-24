高爾夫球場清理整治結果：11家主動關閉球場名單北京新浪網 (2017-01-24 00:18)
國家部委聯合公布了高爾夫球場清理整治結果
1月22日，國家有關部委公佈了《國家部委聯合公佈高爾夫球場清理整治結果》。全國共有高爾夫球場683個，其中11個球場被地方政府和企業主動關閉。
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