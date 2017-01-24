AC米蘭宣布簽下前巴薩飛翼 租至賽季結束無買斷北京新浪網 (2017-01-24 00:19)
AC米蘭再次宣布德烏洛費烏加盟
日期:1月24日消息，AC米蘭通過官方網站宣布從埃弗頓簽下西班牙前鋒德烏洛費烏，德烏洛費烏以租借的形式效力紅黑軍團到賽季結束，合同中不包含買斷條款。
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