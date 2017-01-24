英足總官方宣布起訴溫格 推搡裁判惹禍恐遭禁賽北京新浪網 (2017-01-24 00:25)
溫格被起訴
日期:1月24日消息，英足總通過官方網站宣布對溫格提出指控，在阿森納2-1絕殺伯恩利的比賽中，溫格由於推搡裁判被直接罰下。
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