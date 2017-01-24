1月22日，國家有關部委公佈了《國家部委聯合公佈高爾夫球場清理整治結果》。全國共有高爾夫球場683個，507個球場被要求整改，其中，11個球場已被地方政府和企業主動關閉，球場項目已不存在；496個球場已進行整改，退出了違反土地利用總體規劃佔用的少量耕地，退出了佔用的天然林和國家級公益林地，土地復耕、恢復植被后返還給原農村集體組織或原耕作（經營）者，球場排放污染物達到了相關環保標準，消除了防洪隱患，嚴格了節水措施，規範了取水行為，並依法依規追究了相關單位和人員的責任。

由於國家發改委要求繼續嚴格執行好《國務院辦公廳關於暫停新建高爾夫球場的通知》(國辦發[2004]1號)及相關法律法規的要求，一律不得新建球場，這496家球場也可被理解為目前中國大陸境內正在運營的球場。

【111家球場被取締】 【18家球場退出】

【47家球場被撤銷】 【11家球場主動關閉】

496家整改類球場名單：

序號球場名稱球場地址清理整治結果1北京大運河高爾夫球場通州區潞城鎮林場已進行整改2北京太偉高爾夫球場昌平區崔村鎮香堂文化新村已進行整改3北京長城高爾夫球場延慶區八達嶺鎮岔道村已進行整改4北京張山營高爾夫球場延慶區張山營鎮胡家營村東已進行整改5北京北辰高爾夫球場朝陽區鼎成路2號已進行整改6北京朝陽高爾夫球場朝陽區農展南路甲九號已進行整改7北京東方鴻銘高爾夫球場朝陽區高碑店路99號已進行整改8北京天安假日高爾夫球場朝陽區金盞鄉長店村東葦路39號已進行整改9北京黃港國際高爾夫球場朝陽區孫河鄉上辛堡村已進行整改10北京北湖國際高爾夫球場朝陽區來廣營鄉北湖渠已進行整改11北京東方天星高爾夫球場朝陽區孫河鄉雷橋村甲８８號已進行整改12北京金色河畔高爾夫球場朝陽區孫河鄉北甸西村、北甸東村、下辛堡村已進行整改13北京鴻華國際高爾夫球場朝陽區大屯北苑路108號已進行整改14北京西諦桃源高爾夫球場朝陽區香江北路甲1號已進行整改15北京京輝高爾夫球場房山區青龍湖鎮崇各庄村已進行整改16北京森林假日高爾夫球場大興區榆垡鎮京開路東側、北京野生動物園南側已進行整改17北京鴻禧高爾夫球場經濟技術開發區東環北路8號已進行整改18北京九松山高爾夫球場密雲區穆家峪鎮穆九路96號已進行整改19北京雁棲湖國際高爾夫球場懷柔區懷北鎮西庄村甲2號已進行整改20北京錦綉花園高爾夫球場房山區竇店鎮於庄村已進行整改21北京堯上高爾夫球場房山區琉璃河鎮窯上村已進行整改22北京金世紀高爾夫球場房山區青龍湖鎮常樂寺村已進行整改23北京華彬莊園高爾夫球場昌平區馬池口鎮乃干屯村、辛店村、丈頭村、土樓村已進行整改24北京凈山湖高爾夫球場昌平區小湯山鎮順沙路9號已進行整改25北京伯爵園高爾夫球場通州區宋庄鎮平家疃村、小營村、內軍村已進行整改26北京御林風尚高爾夫球場通州區永樂店鎮應寺村、林溝屯村已進行整改27北京萬柳體育公園高爾夫球場海淀區北四環西路76號已進行整改28北京綠色休閑體育園高爾夫球場海淀區四季青鎮祁家村108號已進行整改29北京清河灣高爾夫球場海淀區東升鎮清河路155號已進行整改30北京龍熙高爾夫球場大興區龐各庄鎮家務村東北已進行整改31北京東方明珠高爾夫球場順義區北石槽鎮大柳樹營村、二張營村、李家史山村已進行整改32北京東方太陽城高爾夫球場順義區仁和鎮河南村南已進行整改33北京天竺鄉村運動廣場高爾夫球場順義區天竺鎮李天路樓台村北已進行整改34北京高爾夫球場順義區潮白河東岸共青林場已進行整改35北京溫榆河體育公園高爾夫球場順義區天竺鎮麗高王府已進行整改36北京鄉村高爾夫球場順義區馬坡鎮向陽村、大營村、北上坡村已進行整改37北京奧園高爾夫球場朝陽區林萃路西側、五環路北側已進行整改38北京翡翠湖高爾夫球場朝陽區金盞鄉金盞東側、金盞西村已進行整改39北京常贏綠洲高爾夫球場朝陽區常營鄉東葦路128號已進行整改40北京金沙植物園高爾夫球場房山區琉璃河鎮趙營村已進行整改41北京長陽高爾夫球場房山區長陽鎮葫蘆垡村南側已進行整改42北京加州水郡高爾夫球場房山區長陽鎮公議庄村已進行整改43北京東方雙鷹高爾夫球場房山區長陽鎮葫蘆垡村東側已進行整改44北京一渡高爾夫球場房山區張坊鎮片上村已進行整改45北京彼岸青灘高爾夫球場昌平區北七家鎮曹碾村已進行整改46北京拉斐特高爾夫球場昌平區北七家鎮羊各庄村已進行整改47北京紅楓湖高爾夫球場昌平區沙河鎮鎮白各庄村已進行整改48北京銀泰鴻業高爾夫球場丰台區盧溝橋農場路5號已進行整改49北京華科國際高爾夫球場丰台區花鄉葆台村葆台北路3號已進行整改50北京巨山新村高爾夫球場海淀區四季青鎮巨山村21號已進行整改51北京永樂時光高爾夫球場通州區永樂店鎮應寺村已進行整改52北京青龍山國際高爾夫球場平谷區東高村鎮大旺務村東已進行整改53北京金海湖高爾夫球場平谷區金海湖羅漢石村已進行整改54北京寶興高爾夫球場大興區黃村鎮前辛庄西永定河東堤已進行整改55天津珠江溫泉城高爾夫球場(一期)寶坻區周良庄鎮已進行整改56天津松江田園高爾夫球場(一期)靜海縣團泊鎮團泊村已進行整改57天津松江田園高爾夫球場(二期)靜海縣團泊鎮團泊村已進行整改58天津阿羅馬高爾夫球場(一期)原大港區官港森林公園綠化基地已進行整改59天津阿羅馬高爾夫球場(二期)原大港區官港森林公園綠化基地已進行整改60天津國際溫泉高爾夫球場東麗區貫庄村南已進行整改61天津華納高爾夫球場天津開發區南海路1號已進行整改62天津龍海國際鄉村俱樂部高爾夫球場原漢沽區漢北路營城湖南島已進行整改63天津京基高爾夫球場津南區八里台鎮巨葛庄村已進行整改64天津楊柳青高爾夫球場西青區楊柳青鎮已進行整改65天津武清天鵝湖高爾夫球場武清開發區已進行整改66天津濱海湖高爾夫球場原塘沽區黃港水庫已進行整改67天津毛家峪高爾夫球場薊縣穿芳峪鄉已進行整改68天津濱海盤山高爾夫球場薊縣許家台鎮已進行整改69天津濱海森林高爾夫球場原塘沽區森林公園已進行整改70河北保定市涿州市京都高爾夫球場涿州市東城坊鎮石佛村已進行整改71河北廊坊市三河華堂高爾夫球場燕郊鎮棗林村西現狀潮白河大堤外東側已進行整改72河北石家莊市世紀高爾夫球場石家莊市裕華區東崗路79號已進行整改73河北保定市淶水縣一渡高爾夫球場淶水縣一渡鎮龍安村已進行整改74河北秦皇島市北戴河蓮蓬高爾夫球場秦皇島市北戴河區海北路以東已進行整改75河北保定市涿州京都新世紀高爾夫球場涿州市東城坊鎮石佛村已進行整改76河北廊坊市艾力楓社高爾夫球場廊坊經濟技術開發區金源道南、九乾渠西、新奧藝術大道北、和平路東已進行整改77河北廊坊市鳳河國際高爾夫球場廊坊鳳河北側、京滬高速公路西側，北鄰北京市界已進行整改78河北保定市涿州京南永樂高爾夫球場涿州市雙塔辦事處永樂村已進行整改79河北保定市白洋淀溫泉城銀志高爾夫球場保定市白溝新城溫泉城已進行整改80河北保定市涿州東京都高爾夫球場涿州市碼頭鎮南蘆村已進行整改81河北滄州市名人高爾夫球場滄州市中捷產業園區已進行整改82河北廊坊市三河大宗高爾夫球場三河市燕郊鎮興都村南，潮白河大堤內已進行整改83河北廊坊市三河京華高爾夫球場三河市燕郊鎮田辛庄南潮白河大堤內已進行整改84河北唐山市南湖城市運動綠地高爾夫球場唐山市岳各庄路18號已進行整改85河北石家莊市濱河生態園高爾夫球場石家莊市藁城區崗上鎮小豐村段已進行整改86河北唐山市唐海金熊曹妃甸體育公園高爾夫球場曹妃甸區第七農場已進行整改87河北唐山市展耀曹妃湖體育公園高爾夫球場曹妃甸區第七農場已進行整改88河北承德市皇家奧林匹亞體育文化休閑產業園山地高爾夫球場承德市雙灤區雙塔山鎮大元寶山村四海溝內已進行整改89河北張家口市戴維營鄉村俱樂部高爾夫球場張家口市懷安縣左衛鎮金沙灘林場內已進行整改90河北石家莊市眾誠高爾夫球場石家莊市鹿泉區白鹿泉鄉東土門村南已進行整改91河北邯鄲市澳成國際高爾夫球場漳河園區北堤路甲1號已進行整改92河北秦皇島市南戴河國際森林體育俱樂部高爾夫球場撫寧區南戴河旅遊度假三小區內、沿海快速公路東側已進行整改93河北秦皇島市黃金海岸林海休閑娛樂公園高爾夫球場秦皇島市昌黎縣黃金海岸北區、四緯路南北兩側已進行整改94山西太原市辰憬國際高爾夫球場太原市大同路北36號已進行整改95山西長治屯留縣嶷山高爾夫球場屯留縣西賈鄉嶷神嶺林場已進行整改96山西長治沁縣萊茵高爾夫球場沁縣段柳鄉交漳、良樓溝、上北里村已進行整改97山西晉中太谷梅苑高爾夫球場晉中市太谷縣范村鎮已進行整改98山西晉中太谷鹹陽河高爾夫球場晉中市太谷縣北汪鄉已進行整改99山西呂梁山國際高爾夫球場呂梁市文水縣蒼兒會辦事處麻峪口村已進行整改100內蒙古烏拉特高爾夫球場烏拉特前旗白彥花鎮已進行整改101內蒙古呼和浩特市大青山太偉高爾夫球場呼和浩特市新城區保合少鎮古路板已進行整改102內蒙古鄂爾多斯博源高爾夫球場鄂爾多斯市烏審旗烏審召鎮工業園區已進行整改103內蒙古鄂爾多斯七星湖旅遊區高爾夫球場鄂爾多斯市杭錦旗獨貴塔拉鎮已進行整改104內蒙古鄂爾多斯阿康物流園區高爾夫球場鄂爾多斯市阿康物流園區已進行整改105內蒙古包頭市保利南海高爾夫球場包頭市東河區河東鎮已進行整改106內蒙古烏海市烏蘭淖爾高爾夫球場烏海市烏蘭淖爾鎮已進行整改107遼寧瀋陽世紀高爾夫球場經濟技術開發區已進行整改108遼寧瀋陽豐遠熱高高爾夫球場撫順高灣種畜農場泗水分場已進行整改109遼寧瀋陽盛京國際高爾夫球場東陵區東陵路210號甲已進行整改110遼寧大連夏麗國際高爾夫球場大連市甘井子區革鎮堡街道夏家河村已進行整改111遼寧大連金石高爾夫球場大連金石灘已進行整改112遼寧大連金石國際會議中心金灣高爾夫球場大連金石灘已進行整改113遼寧大連灣山高爾夫球場大連市旅順口區龍頭街道鹽廠新村已進行整改114遼寧大連長興島高爾夫球場大連長興島臨港工業區長嶺村小礁屯已進行整改115遼寧大連友誼金石谷高爾夫球場大連金石灘旅遊度假區已進行整改116遼寧大連西郊高爾夫球場大連市甘井子區紅旗街道岔鞍村333號已進行整改117遼寧大連紅旗谷高爾夫球場大連市甘井子區紅旗街道岔鞍村已進行整改118遼寧丹東五龍高爾夫球場丹東市振安區樓房鎮梨樹村已進行整改119遼寧營口開發區體育公園高爾夫球場營口市鮁魚圈區紅海辦事處號房村已進行整改120遼寧營口沿海產業基地高爾夫球場營口沿海產業基地已進行整改121遼寧營口蓋州市雙台溫泉高爾夫球場蓋州市雙台鎮思拉堡村已進行整改122遼寧鐵嶺市遼寧職業學院高爾夫球場鐵嶺市銀州區嶺東街一委已進行整改123遼寧遼陽市太子河高爾夫球場遼陽市文聖區太子河左岸已進行整改124吉林延吉海蘭湖體育旅遊度假區高爾夫球場延吉市小營鎮河隆村已進行整改125吉林長春凈月潭高爾夫球場長春市凈月潭風景區內已進行整改126吉林撫松長白山國際滑雪中心雪上二項夏季高爾夫球場撫松縣松江河鎮南部，果松山區域已進行整改127吉林撫松長白山國際滑雪中心娛雪區夏季高爾夫球場撫松縣松江河鎮南部，果松山區域已進行整改128黑龍江哈爾濱國際高爾夫球場哈爾濱市贛水路63號已進行整改129上海棕櫚灘海景城高爾夫球場奉賢區海灣旅遊區已進行整改130上海新天鴻高爾夫球場金山區朱涇鎮已進行整改131上海天馬高爾夫球場松江區佘山鎮已進行整改132上海旗忠高爾夫球場閔行區馬橋鎮已進行整改133上海大都會高爾夫球場閔行區七寶鎮已進行整改134上海銀濤高爾夫球場青浦區趙巷鎮已進行整改135上海穎奕高爾夫球場嘉定區安亭鎮已進行整改136上海湯臣浦東高爾夫球場浦東新區張江鎮已進行整改137上海虹橋高爾夫球場閔行區虹橋鎮已進行整改138上海佘山國際高爾夫球場松江區佘山鎮已進行整改139上海協和高爾夫球場嘉定區華亭鎮已進行整改140上海浦發林克司高爾夫球場浦東新區合慶鎮已進行整改141上海美蘭湖高爾夫球場寶山區羅店鎮已進行整改142上海濱海高爾夫球場浦東新區老港鎮已進行整改143上海F1博爾地高爾夫球場嘉定區安亭鎮已進行整改144上海華凱鄉村俱樂部高爾夫球場上海化學工業園區滬杭公路南側防護林內已進行整改145上海浦東機場高爾夫球場浦東機場已進行整改146上海覽海國際高爾夫球場崇明縣陳家鎮已進行整改147上海東灘花園高爾夫球場崇明縣陳家鎮已進行整改148江蘇無錫江陰龍濤高爾夫球場無錫市江陰市龍濤路1號已進行整改149江蘇常州溧陽天目湖高爾夫球場常州市溧陽市天目湖鎮田家山村已進行整改150江蘇南京昭富國際高爾夫球場南京市浦口區珍珠街176號已進行整改151江蘇南京鐘山國際高爾夫球場南京市玄武區環陵路9號已進行整改152江蘇南京銀杏湖高爾夫球場南京市江寧區銀杏湖大道520號已進行整改153江蘇南京太陽島高爾夫球場南京市溧水區洪藍鎮天生橋村已進行整改154江蘇蘇州三陽高爾夫球場蘇州市吳中區甪直鎮湖濱路68號已進行整改155江蘇蘇州中興高爾夫球場蘇州市相城區元和街道陽澄湖東路168號已進行整改156江蘇蘇州崑山光明高爾夫球場蘇州市崑山市周庄鎮龍鳳村昆周公路西側已進行整改157江蘇蘇州太湖山水國際高爾夫球場蘇州市吳中區太湖國家旅遊度假區已進行整改158江蘇蘇州金雞湖國際高爾夫球場蘇州工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改299廣東廣州九龍湖高爾夫球場廣州市花都區花東鎮九龍湖社區已進行整改300廣東廣州南湖高爾夫球場廣州市白雲區同和街道已進行整改301廣東廣州市南沙高爾夫球場廣州市南沙區下灣西街65號已進行整改302廣東廣州荔湖高爾夫球場廣州市增城區永寧街已進行整改303廣東廣州仙村高爾夫球場廣州市增城區仙村鎮已進行整改304廣東廣州南華高爾夫球場廣州市黃埔區九龍鎮逕頭村已進行整改305廣東廣州風神高爾夫球場廣州市花都區秀全街嶺東路39號已進行整改306廣東廣州從都國際會議中心高爾夫球場廣州市從化區良口鎮米埗村已進行整改307廣東深圳沙河高爾夫球場深圳市南山區沙河街道已進行整改308廣東深圳正中高爾夫球場深圳市龍崗區龍崗街道已進行整改309廣東深圳西麗高爾夫球場深圳市南山區西麗街道已進行整改310廣東深圳名商高爾夫球場深圳市南山區沙河街道已進行整改311廣東深圳高爾夫球場深圳市福田區深南大道6003號已進行整改312廣東深圳航港高爾夫球場深圳市寶安區福永街道已進行整改313廣東深圳碧海灣高爾夫球場深圳市寶安區新湖路已進行整改314廣東深圳龍崗公眾高爾夫球場深圳市龍崗區龍城街道已進行整改315廣東深圳市光明高爾夫球場深圳市光明新區體育公園路已進行整改316廣東珠海金灣高爾夫球場珠海市金灣區金灣大道已進行整改317廣東珠海翠湖高爾夫球場珠海市金鼎大南山已進行整改318廣東珠海東方公眾高爾夫球場珠海市橫琴新區環島北路一號已進行整改319廣東珠海國際高爾夫球場珠海市唐家灣港灣大道南側已進行整改320廣東珠海萬盛高爾夫球場珠海市鬥門區乾務鎮五山三里村已進行整改321廣東東莞中信常平高爾夫球場東莞市常平鎮九江水村已進行整改322廣東東莞銀利高爾夫球場東莞市清溪鎮清溪大道已進行整改323廣東東莞觀瀾湖高爾夫球場（一期、二期）東莞市塘廈鎮大坪社區已進行整改324廣東東莞峰景高爾夫球場（一期、二期）東莞市東城街道石井社區已進行整改325廣東東莞長安今宇高爾夫球場（一期、二期）東莞市長安鎮蓮花山邊已進行整改326廣東東莞鳳凰山高爾夫球場東莞市鳳崗鎮雁田村已進行整改327廣東佛山大浩湖高爾夫球場佛山市南海區獅山鎮橫崗管理區已進行整改328廣東佛山市南海桃園高爾夫球場佛山市南海區獅山鎮松崗南國桃園旅遊度假區已進行整改329廣東佛山市南海高爾夫球場佛山市南海區丹灶鎮桂丹路仙湖旁已進行整改330廣東佛山市三水溫泉高爾夫球場佛山市三水區蘆苞鎮獨樹崗村委會九十九崗已進行整改331廣東佛山高明銀海高爾夫球場佛山市高明區楊和鎮大沙水庫側已進行整改332廣東佛山雲東海高爾夫球場佛山市三水區雲東海森林體育花園內已進行整改333廣東佛山中信山語湖高爾夫球場佛山市南海區里水鎮美景水庫地段已進行整改334廣東順德君蘭國際高爾夫球場佛山市順德區北滘鎮林頭居委會已進行整改335廣東順德均安碧桂園高爾夫球場佛山市順德區均安鎮天湖居委會已進行整改336廣東惠州棕櫚島高爾夫球場惠州市惠陽區淡水街道土湖已進行整改337廣東惠州湯泉高爾夫球場惠州市博羅縣湯泉赤竹坑管理區已進行整改338廣東惠州市羅浮山嘉寶田高爾夫球場惠州市博羅縣長寧鎮已進行整改339廣東惠州市黃沙洞高爾夫球場惠州市惠城區橫瀝鎮黃沙洞村已進行整改340廣東惠州洋塱湖高爾夫球場惠州市惠城區汝湖鎮已進行整改341廣東惠州雅居樂惠州白鷺湖高爾夫球場惠州市惠城區汝湖鎮雅居樂大道1號已進行整改342廣東惠州金海灣寶興國際高爾夫球場（一期）惠州市惠東縣巽寮濱海旅遊度假區已進行整改343廣東惠州高爾夫球場惠州市惠東縣梁化鎮黎光村委會已進行整改344廣東惠州濤景高爾夫球場惠州市惠城區文華二路1號已進行整改345廣東汕頭海灣高爾夫球場汕頭市濠江區河浦大道中段斧頭山下已進行整改346廣東汕尾市海麗國際高爾夫球場汕尾市海豐縣鮜門鎮已進行整改347廣東江門市五邑蒲葵高爾夫球場江門市北環路60號已進行整改348廣東江門鶴山高爾夫球場江門市鶴山市共和鎮已進行整改349廣東中山溫泉高爾夫球場中山市三鄉鎮雍陌村已進行整改350廣東中山長江高爾夫球場中山市東區長江旅遊區景區已進行整改351廣東中山市民森高爾夫球場中山市三角鎮蟠龍村已進行整改352廣東陽江濤景度假村高爾夫球場陽江市陽東區那龍鎮已進行整改353廣東肇慶四會市高爾夫球場肇慶市四會市東城街道南田水庫已進行整改354廣東肇慶高爾夫球場肇慶市高要市回龍鎮已進行整改355廣東清遠獅子湖高爾夫球場清遠市清城區橫荷街已進行整改356廣東清遠碧桂園假日半島高爾夫球場清遠市清城區石角鎮已進行整改357廣東潮州萬豪高爾夫球場潮州市湘橋區官塘鎮已進行整改358廣東揭陽惠來金海灣高爾夫球場揭陽市惠來縣仙庵鎮已進行整改359廣東揭陽廣東大洋高爾夫球場揭陽市揭西縣五經富鎮（原大洋鄉）已進行整改360廣東韶關乳源高爾夫球場韶關市乳源縣一六鎮團結村委已進行整改361廣東韶關銀山高爾夫球場韶關市湞江區新韶鎮石山村已進行整改362廣東梅州麓湖山高爾夫球場梅州市梅縣南口鎮葵黃、南虎村已進行整改363廣東梅州市梅縣雁鳴湖高爾夫球場梅州市梅縣鬆口鎮徑寨村已進行整改364廣東陽江溫泉度假村高爾夫球場陽江市陽東區合山鎮已進行整改365廣東陽江保利銀灘高爾夫球場陽江市海陵島十里銀灘西區已進行整改366廣東湛江瑪珥湖高爾夫球場湛江市麻章區交椅嶺周邊地區已進行整改367廣東湛江吳川鼎龍吉兆灣高爾夫球場湛江市吳川市王村港鎮、覃巴鎮已進行整改368廣東茂名市樂天體育場高爾夫球場茂名市茂南區公館鎮已進行整改369廣西南寧青秀山國際高爾夫球場南寧市青環路81號已進行整改370廣西南寧九曲灣高爾夫球場南寧市興寧區三塘鎮已進行整改371廣西桂林樂滿地高爾夫球場桂林市興安縣誌玲路已進行整改372廣西桂林山水高爾夫球場桂林市七星區朝陽鄉已進行整改373廣西桂林灕江高爾夫球場桂林市華僑農場已進行整改374廣西柳江國際高爾夫球場柳州市洛維路已進行整改375廣西柳州鳳凰河高爾夫球場柳州監獄四監區已進行整改376廣西柳州市游山湖高爾夫球場柳州市魚峰區已進行整改377廣西柳州三門江國際高爾夫球場柳州市柳東新區已進行整改378廣西北海冠嶺高爾夫球場北海市金海岸大道1號已進行整改379廣西北海天隆高爾夫球場北海市美景路88號已進行整改380廣西百色田陽芒果風情園高爾夫球場百色市田陽縣百育鎮七聯村已進行整改381廣西梧州市香江夢都美高爾夫球場蒼梧縣龍圩鎮大恩村已進行整改382廣西北部灣金花茶珍稀植物示範基地高爾夫球場防城港市防城區江山鎮已進行整改383廣西防城港名都江山半島西灣高爾夫球場防城港市防城區江山鎮已進行整改384廣西防城港大環塢體育公園高爾夫球場防城港市防城區江山鎮已進行整改385廣西欽州市體育公園高爾夫球場永福西大街與蓬萊大道交匯處已進行整改386廣西崇左東南亞歡樂園高爾夫球場崇左市江州區江州鎮板麥屯已進行整改387海南定安縣南麗湖高爾夫球場定安縣南麗湖北側已進行整改388海南海口西海岸高爾夫球場海口市濱海大道南側已進行整改389海南海口美視國際高爾夫球場海口市濱海西路88號已進行整改390海南海口台達高爾夫球場海口市瓊山雲龍鎮海榆東幹線西側已進行整改391海南海口依必朗高爾夫球場海口市瓊山區紅旗鎮已進行整改392海南海口美蘭區南洋河高爾夫球場海口市美蘭區大致坡鎮已進行整改393海南海口美蘭高爾夫球場海口市演豐鎮已進行整改394海南海口觀瀾湖高爾夫球場海口市永興鎮、龍橋鎮、龍泉鎮已進行整改395海南海口新農村體育休閑社區高爾夫球場瓊山區府城鎮已進行整改396海南海口市嘉翔高爾夫球場海口市美蘭區演豐鎮已進行整改397海南三亞亞龍灣風景高爾夫球場三亞市吉陽鎮博后村已進行整改398海南三亞鹿回頭高爾夫球場三亞市鹿回頭半島已進行整改399海南三亞亞龍灣國際高爾夫球場三亞亞龍灣國家旅遊度假區內已進行整改400海南三亞龍泉谷高爾夫球場三亞市吉陽鎮已進行整改401海南三亞海棠灣海中海高爾夫球場海棠灣青田村已進行整改402海南三亞蘭海雲天高爾夫球場三亞市吉陽鎮甘什嶺已進行整改403海南三亞神泉集團體育休閑中心高爾夫球場三亞市南田農場已進行整改404海南三亞橡樹谷高爾夫球場南新農場三區已進行整改405海南三亞天賜海棠灣高爾夫球場海棠灣C10片區已進行整改406海南萬寧南燕灣海濱高爾夫球場禮紀鎮已進行整改407海南萬寧神州半島綠地公園高爾夫球場東澳鎮神州半島已進行整改408海南萬寧博鰲亞洲論壇特別規劃區高爾夫球場龍滾鎮山欽灣已進行整改409海南洋浦半島體育公園高爾夫球場洋浦經濟開發區三都區古鹽田已進行整改410海南儋州藍洋體育休閑中心高爾夫球場儋州市藍洋農場十一隊已進行整改411海南儋州興業體育休閑公園高爾夫球場儋州市南豐鎮松門村委會已進行整改412海南瓊海博鰲亞洲論壇國際會議中心高爾夫球場瓊海市博鰲鎮東嶼島已進行整改413海南瓊海市海南博鰲高爾夫球場瓊海市博鰲鎮沙坡島已進行整改414海南瓊海市白石嶺高爾夫球場瓊海市溫泉鎮長嶺水庫西南側地段已進行整改415海南文昌高爾夫球場文昌華僑農場已進行整改416海南文昌明日香旅業有限公司高爾夫球場鋪前鎮歌村港已進行整改417海南保亭溫泉康體娛樂健身中心高爾夫球場保亭縣七仙嶺已進行整改418海南保亭新星體育休閑中心高爾夫球場保亭縣新星農場五區已進行整改419海南保亭寧遠休閑公園高爾夫球場保亭縣保城鎮已進行整改420海南陵水清水灣南生態體育公園高爾夫球場陵水縣英州鎮已進行整改421海南陵水香水灣高爾夫球場陵水縣光坡鎮已進行整改422海南陵水清水灣北生態體育公園高爾夫球場陵水縣英州鎮已進行整改423海南陵水鑒湖藍灣高爾夫球場陵水縣新村鎮已進行整改424海南澄邁月亮灣高爾夫球場老城鎮美儒村西北側已進行整改425海南澄邁富力紅樹灣高爾夫球場澄邁縣華僑農場三林出口處已進行整改426海南澄邁海南歐洲風情鎮高爾夫球場澄邁縣大豐鎮已進行整改427海南瓊中百花嶺體育公園高爾夫球場瓊中縣百花嶺已進行整改428海南屯昌木色湖高爾夫球場楓木鎮已進行整改429海南昌江雨潤棋子灣旅遊度假區高爾夫球場昌江縣棋子灣旅遊度假區已進行整改430海南東方高坡嶺農業休閑觀光園高爾夫球場東方市示範牧場已進行整改431海南興隆康樂園溫泉高爾夫球場興隆華僑農場已進行整改432重慶國際高爾夫球場巴南區花溪街道道角村26組已進行整改433重慶佰富江景高爾夫球場江北區石馬河來鹿寺8號已進行整改434重慶保利高爾夫球場北部新區經開園龍懷街1號已進行整改435重慶金鳳國際體育休閑中心（上邦）高爾夫球場九龍坡區金鳳鎮海蘭村已進行整改436重慶紅鼎國際高爾夫球場北碚區童家溪鎮建設村已進行整改437重慶慶隆南山高爾夫球場南岸區茶園新城區玉馬路1號已進行整改438重慶夏宮體育運動中心高爾夫球場武隆縣仙女山鎮仙女路62號已進行整改439重慶萬州新月灣高爾夫球場萬州區瀼渡鎮高村村、碑牌村已進行整改440四川都江堰市青城高爾夫球場都江堰市大觀鎮麗江村已進行整改441四川成都牧馬山雲嶺國際高爾夫球場雙流縣勝利鎮已進行整改442四川成都萬華麓山高爾夫球場成都市天府新區萬安街道麓山大道二段6號已進行整改443四川成都藍光觀嶺國際社區高爾夫球場成都市金堂縣觀嶺大道1188號已進行整改444四川成都保利高爾夫球場成都市新都區三河街道二檯子社區已進行整改445四川成都花樣年蒲江生態體育公園高爾夫球場蒲江縣光明鄉金花村，鶴山鎮齊心村、蒲硯村已進行整改446四川成都天鵝湖高爾夫球場龍泉驛區大面街道天鵝湖片區已進行整改447四川攀枝花綠色運動休閑中心高爾夫球場攀枝花市鹽邊縣已進行整改448四川瀘州江南高爾夫球場瀘州市江陽區張壩已進行整改449四川阿壩州九寨雲頂高爾夫球場阿壩州九寨溝縣保華鄉已進行整改450雲南昆明滇池高爾夫球場昆明滇池路1505號已進行整改451雲南昆明滇池衛城高爾夫球場度假區紅塔東路12號已進行整改452雲南昆明春城湖畔度假村高爾夫球場昆明市湯池鎮陽宗海東岸已進行整改453雲南昆明陽光高爾夫球場昆明市盤龍區龍泉街道辦事處已進行整改454雲南昆明銘真生態愛心苑高爾夫球場昆明市環湖東路866號已進行整改455雲南昆明市雲南（尋甸）高爾夫球場昆明市尋甸縣河口鎮北大營村委會北大營村已進行整改456雲南昆明安寧溫泉高爾夫球場溫泉街道辦事處羊角社區已進行整改457雲南昆明麗水金沙田園度假區高爾夫球場嵩明縣楊林鎮大樹營村委會已進行整改458雲南昆明陽宗海高爾夫球場昆明市宜良縣湯池鎮陽宗海北岸姜家山片區已進行整改459雲南昆明陽宗海凹子山石城高爾夫球場昆明市宜良縣湯池鎮陽宗海西岸已進行整改460雲南昆明雲嶺山生態運動中心高爾夫球場昆明市宜良縣湯池鎮陽宗海東岸已進行整改461雲南昆明星耀國際高爾夫球場昆明市嵩明縣楊林鎮嘉麗澤農場已進行整改462雲南昆明玉龍灣高爾夫球場太平街道辦事處始甸村委會妥樂村民小組已進行整改463雲南昆明鄉村高爾夫球場安石公路14公里處已進行整改464雲南中澳（昆明）體育休閑小鎮高爾夫球場昆明市官渡區大板橋街道已進行整改465雲南大理蒼海高爾夫球場大理市崇聖寺以北大理鎮和銀橋鎮境內已進行整改466雲南嘉逸大理高爾夫球場下關鎮文獻箐山麓已進行整改467雲南大理華彬高爾夫球場大理市海東新區大小坪地已進行整改468雲南大理海東林克斯高爾夫球場大理市海東新區下河北山已進行整改469雲南麗江玉龍雪山國際高爾夫球場玉龍縣白沙鎮甘海子已進行整改470雲南麗江玉龍生態旅遊度假區高爾夫球場玉龍縣黃山鎮文華居委會已進行整改471雲南麗江玉龍雪山高爾夫球場玉龍縣白沙鎮甘海子已進行整改472雲南麗江蛇山森林高爾夫球場麗江市古城區開南街道辦事處漾西居委會已進行整改473雲南玉溪市澄江老鷹地旅遊度假村高爾夫球場玉溪市澄江縣右所鎮小灣村已進行整改474雲南玉溪紅塔體育森林公園高爾夫球場玉溪市紅塔區秀山路東線已進行整改475雲南騰衝國際旅遊體育健身休閑公園高爾夫球場騰衝市騰越鎮大牛場已進行整改476雲南騰衝恆益東山休閑度假村高爾夫球場騰衝市騰越鎮東山村已進行整改477雲南紅河春天高爾夫球場彌勒縣彌陽鎮白臘園村以南已進行整改478雲南紅河湖泉金秋高爾夫球場彌勒縣湖泉生態園南側已進行整改479雲南曲靖太陽山谷高爾夫球場曲靖市馬龍縣舊縣鎮舊縣社區已進行整改480雲南曲靖金陽高爾夫球場曲靖市馬龍縣通泉鎮楊官田村委會已進行整改481雲南曲靖金麟灣高爾夫球場曲靖市麒麟區瀟湘街道金麟社區、益寧街道水寨社區及三寶鎮雷家莊社區已進行整改482雲南景洪大渡崗茶園高爾夫球場景洪市大渡崗鄉大幹壩村已進行整改483雲南景洪西雙版納濱江果園高爾夫球場景洪市瀾滄江邊大沙壩已進行整改484雲南勐海生態旅遊體育公園高爾夫球場勐海縣景竜村委會曼興村民小組已進行整改485貴州貴陽高爾夫度假中心高爾夫球場貴陽市修文縣扎佐鎮三元村已進行整改486貴州貴陽樂灣國際溫泉城高爾夫球場貴陽市烏當區東風鎮頭堡村、后所村已進行整改487陝西西安亞建國際高爾夫球場戶縣草塘鎮楊家坡、杜家坡村已進行整改488陝西西安國際高爾夫球場西安市北郊草灘農場東站東側東區3號已進行整改489陝西榆林沙地草坪高爾夫球場榆林市沙地森林公園城市體育運動村已進行整改490青海海南州貴德黃河清高爾夫球場海南州貴德縣河東鄉查達村已進行整改491青海海東互助彩虹故鄉生態農業園高爾夫球場互助縣威遠鎮古城村已進行整改492寧夏銀川順豐黃河高爾夫球場銀川市興慶區掌政鎮鹼富橋村已進行整改493寧夏銀川頤和高爾夫球場銀川市金鳳區良田鎮植物園村已進行整改494新疆烏魯木齊雪蓮山高爾夫球場烏魯木齊市水磨溝區溫泉東路407號已進行整改495新疆克拉瑪依市生態綠地工程（大漠國際高爾夫球場）克拉瑪依市克拉瑪依區西環路以北、迎賓路以西已進行整改496新疆喀什市大型野外體育綜合運動場（喀什市中坤國際高爾夫球場）喀什市城市上亞即水庫西側已進行整改

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