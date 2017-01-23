中國銀行在匈牙利發行銀聯雙幣借記卡北京新浪網 (2017-01-23 23:06)
新華社布達佩斯１月２３日電（記者楊永前）中國銀行（匈牙利）有限公司２３日在匈牙利首都布達佩斯舉行銀聯雙幣借記卡發行儀式。
這種匈牙利福林、人民幣雙幣晶元借記卡，可在全球有銀聯標識的ＡＴＭ取款，並在有銀聯標識ＰＯＳ終端的商戶進行消費，產品的服務對象主要為往來中匈的當地商旅客戶、中資企業客戶以及留學客戶群體。
中國銀行表示，未來將以匈牙利中行為中心，在布拉格、維也納等地的分支機構發行人民幣和當地貨幣的雙幣銀行卡，為該地區個人客戶提供優質全面的綜合金融服務。
中國銀行董事長田國立、副行長許羅德、匈牙利央行副行長納吉·馬頓、中國銀聯總裁時文朝以及中國駐匈牙利大使段潔龍出席了發行儀式。
許羅德在致辭中表示，中國銀行將匈牙利中行定位為中東歐業務發展中心以及輻射中東歐的人民幣清算中心，支持匈牙利發展區域離岸人民幣中心。
時文朝表示，銀聯國際願與中國銀行在各領域達成全面合作，進一步推動中國金融產品、服務和品牌在歐洲區域的發展，為更多用戶提供安全、便利的支付服務。
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