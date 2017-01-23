中新網杭州1月23日電 (記者 施佳秀 實習生 李媛媛)「浙江省將舉全省之力，強力推進標準化綜合改革試點，努力取得全省人民滿意的實效，努力打造全國標準化綜合改革的示範樣板。」浙江省副省長朱從玖23日於浙江省國家標準化綜合改革試點新聞發佈會上如是說道。

去年12月，國務院批准浙江省率先開展國家標準化綜合改革試點工作。前不久，浙江省政府正式印發《浙江省國家標準化綜合改革試點工作方案》，標誌著該省正式啟動改革試點工作。

「開展國家標準化綜合改革試點使命光榮，意義重大。」朱從玖表示，浙江將全力以赴落實改革試點任務，確保取得預期實效。

朱從玖說，浙江要抓牢標準化這個「牛鼻子」，緊貼「拆治歸」、「特色小鎮」和傳統產業改造提升、八大萬億產業培育等轉型升級重點領域，制定新型「浙江標準」體系，實施「標準化+」行動，通過標準提檔、質量提升、品牌提效，著力建設一批載體、打造一批試點、培育一批標杆企業，下大力氣全面提高浙江供給質量。

根據《浙江省國家標準化綜合改革試點工作方案》，浙江省將以「整體推進、分步實施」原則，分成2017年、2018-2019年和2020年三個階段實施。預計在2020年建成結構合理、銜接配套、覆蓋全面、水平先進的新型「浙江標準」體系，標準化融入經濟社會各領域，成為治理能力現代化的重要標誌。

其中，在新型「浙江標準」體系方面，該省提出圍繞《中國製造2025浙江行動綱要》確定的重點產業，立足機器人、智能裝備、新能源汽車、新材料、儀器儀錶等先進位造業，紡織服裝、皮革鞋類等傳統優勢產業和絲綢、黃酒、茶葉、中藥等歷史經典產業，構建國內領先、國際先進的「浙江製造」標準體系，以高標準實現高品質、高水平的本土製造。

在加快標準化的國際化方面，浙江省也加快了步伐。

據了解，其將通過加強「一帶一路」沿線國家、金磚國家技術標準的跟蹤研究，積極推動與主要貿易國標準化合作，共同制定優勢領域國際標準和標準互認，提升「浙江標準」國際化水平，以標準「走出去」帶動產品、技術、裝備、服務「走出去」。

「促進出口穩定性增長，這是標準化改革的核心要義。」朱從玖介紹，下一步，該省還將把打造浙江品牌產品作為標準化改革的重要任務，並把品牌產品的出口作為浙江出口升級改革的重要方向。

在發佈會上，國家標準委還與杭州市政府簽訂了標準化戰略合作協議。(完)