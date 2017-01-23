來源：嶺南會（ID：liangnanchuangye）

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很多人看完這本書之後，當晚就做妥了一件事：將她房間衣櫥的衣服，清理出整整6個大垃圾袋，並全部扔掉不要。

2月26日《南方日報》撰文《如何留住「行走的錢包」》：「中國旅遊研究院發佈的2016春節旅遊報告顯示，春節國內遊客出境人數預計將達到570萬-600萬，如果以人均海外消費1.5萬元計算，預計中國遊客出境花費將達到900億元。」

而不久前，日本政府觀光局也公佈了2015年海外遊客訪日的一組統計數據，其中中國遊客從人數到消費額都位居榜首：2015年訪日中國遊客499萬人、共計消費1兆4174億日元（約合人民幣792億元），人均消費28.38萬日元（約合人民幣1.6萬元）。

人多勢眾、購買力強的中國遊客，因此在日本留下了「爆買」的美名。現在日本的商家一看到說中文的人，就雙眼炯炯發光：每一位中國遊客都是一隻可以自行移動的錢包，塞滿了鈔票和購買慾，正鼓鼓囊囊地朝他們奔過去……全世界現在中國人的錢最好賺，日本人想賺日本人自己的錢，則變得有些困難——現在日本正在出現越來越多的「極限民」。

所謂「極限民」，源自英文的Minimalist，在日文中被音譯為「ミニマリスト」，意為「極簡主義者」「極小限主義者」，日文漢字統稱為「極限民」。「極限民」的特徵是：捨棄一切可有可無的東西，只保留極小限的生活物品。「極限民」們的理念是「最小限的物品，最大限的幸福」，「極限民」們的口號是「我們不再需要物品」！

35歲的佐佐木典士便是一位典型的「極限民」。2015年因出版《我們已經不再需要物品—從斷舍離到極小限主義者》（ぼくたちに、もうモノは必要ない。—斷捨離からミニマリストへ —）而倍受日本媒體關注，包括NHK在內，多家日本媒體都對佐佐木典士進行過專題報導。

現任東京某出版社副總編的佐佐木典士，愛讀書、愛音樂、愛漫畫、愛攝影……因為愛好廣泛，佐佐木典士的房間曾經塞滿了物品：書本四溢的書架、堆成小山包的CD/DVD，成套的系列漫畫，按年代不同收藏的各款老相機……佐佐木典士為此十年沒有搬過家：因為東西實在是太多了！

改變佐佐木典士人生的，是2013年的一次克羅埃西亞之旅。當時，在旅行途中正好下雨，佐佐木典士和同伴被困在酒店無法外出，古老的酒店空曠質樸，充滿禪意。同伴因此感嘆有如「Minimalist」（極小限主義者）一般。同伴的感嘆引起了佐佐木典士對於Minimalist一詞的興趣，回到日本之後，在網路搜索Minimalist，於是看到了只擁有15件物品的「極限民」安得烈·海德（Andrew Hyde），和史蒂夫·賈伯斯坐禪的一組寫真——史蒂夫·賈伯斯也是一位奉行極小限主義的「極限民」。

佐佐木典士感覺這才應該是自己想要的生活。於是開始動手處理生活中包圍自己的物品：扔掉多餘的衣服，搬走了傢具和電視機，書籍連同書架一起，都處理給神保町的舊書店，成長過程中的紀念冊統統數碼化……在處理完生活物品之後，佐佐木典士搬了一次家。搬家時間包括安裝電燈在內，只花了半小時：沒有床、沒有電視、也沒有桌子，佐佐木典士的新家裡空空如也，衣櫥里只掛著三件一模一樣的白襯衣和三件外套，以及三條褲子。佐佐木典士認為一年之中，穿這幾件足夠了——私人著裝制服化，可以節省更多時間，令生活更有效率。

過去和現在的佐佐木典士

「私人著裝的制服化」似乎是當下的一種流行趨勢。世界上有不少成功人士都是「私人著裝制服化」的實踐者。例如史蒂夫·賈伯斯。在網路上可以找到一張名為「Steve Jobs』 timeline」（史蒂夫·賈伯斯的時間表）的圖片，這張圖片使用賈伯斯從1989-2010在不同場合拍攝的照片，時間跨越了二十多年，照片中的賈伯斯在慢慢變老，從胖變瘦，但著裝卻絲毫沒有改變：永遠的牛仔褲+永遠的黑上衣。「保持飢餓，保持愚蠢」——這是賈伯斯的名言。而除此之外，他還保持了他的「賈伯斯式制服」。

而另一位「私人著裝制服化」的實踐者，是Facebook社交網的CEO馬克·扎克伯格。出現在公共場合的扎克伯格，永遠穿著一件千年不變的圓領灰色短袖，或是外加一件黑色外套。扎克伯格曾在Facebook上曬出他的衣櫃——衣櫃里掛滿了一模一樣的圓領灰色短袖T恤和黑色外套。

「我盡量不做任何對於社會毫無貢獻的決定。其實這是基於心理學的理論基礎的。每天決定吃什麼，穿什麼這類小事，不斷重複就會消耗能量。在日常生活的小事上消耗能量，會令我感覺到自己沒有在工作。只有提供最高的服務，將十億以上的人聯繫起來，才是我應該做的事。」

看扎克伯格的這段發言，感覺小扎也應該是一位優秀的「極限民」：將物質生活極小限化，將有更多自由的時間去做對人類有意義的事。

成功變身為「極限民」的佐佐木典士，對於自己現在的生活狀態感覺非常滿意：在拋棄了生活中多餘的物品之後，佐佐木有一種如釋重負的開放感，他不再為物質而煩惱。現代社會，物品的更新換代太快了。例如人人渴望的iPhone新機種，當你想要的iPhone6剛剛到手時，緊接著iPhone6s，iPhone7也出現了——無上限的更新換代，引誘著人們對於物質無上限的佔有慾，其結果，是你發現自己生活中的物品越來越多。這些物品不僅佔據著你的生活空間，還佔據了你的生活時間。在不知不覺中，你開始為物質所控，並習慣性地依賴它們。

而現在佐佐木典士將自己曾經依賴過的那些生活物品全部掃地出門，他感覺到前所未有的自由與輕鬆：他為自己的生活留出了愜意的余白，體重也減輕了近十公斤，因為精神煥然一新，工作也變得很有效率，並因此從一名普通編輯而被提升為副總編。

佐佐木典士說：「我們這個社會的長期政權，並不是自民黨，而是其背後的『金錢黨』，『物品黨』和『經濟黨』這一聯合政權。」拋棄了物質生活的「極限民」佐佐木典士如今已經走出了這一「聯合政權」的重圍，在《我們已經不再需要物品》一書中，佐佐木典士總結了他成為「極限民」之後的12條好處：

1.有了自己的時間；

2.生活變得愉悅輕鬆；

3.感到了自由與解放感；

4.不再與他人做對比；

5.不再畏懼他人的目光；

6.擁有更強的行動力；

7.注意力更集中，更徹底地做自己；

8.更加節約，也更加環保；

9.變得更健康，有安全感；

10.改變了人際關係；

11.開始深刻地品味到「此時」「此地」

12.能夠心懷感謝

佐佐木典士卧室

如今，類似佐佐木典士這樣的「極限民」，正在日本悄然擴張，並越來越擁有人氣。在日本的出版發行的生活類書籍中，凡是與「ミニマリスト」（極小限主義者）相關的書籍，都擁有極好的銷售市場。在日本亞馬遜輸入「ミニマリスト」，會出現一大堆關於如何實踐「極小限」生活的書籍。

2015年，日本Oricon公信榜公佈的年度暢銷書排行榜上，美國作者詹妮弗的《法國人只須十件衣》名列年度暢銷書第三名，年度銷量超過65萬冊。這本書講述了一家法國貴族後裔極小限的精緻生活：沒有家庭影院、沒有高大的音響、出門儘可能步行、用餐時慢嚼細咽、永遠保持體態，總是穿相同款式的服裝。作者詹妮弗發現：許多法國人的衣櫃里，通常只準備幾套可供不同場合穿戴的服裝，除了必要的幾套，決不會畫蛇添足地再多添一件。衣服雖然不多，但每一件都質量上乘，量少而精。更重要的是：這些法國人不管什麼樣的年齡，都能保持美好的身材。通過法國人的衣櫥，美國人詹妮弗看到了一種充滿自律精神的品質生活。

我也從書店將《法國人只須十件衣》這本書帶回了家，並在看完之後推薦給我家的女中學生看。小女孩看完這本書之後，當晚就做妥了一件事：將她房間衣櫥的衣服，清理出整整6個大垃圾袋，並全部扔掉不要。我不動聲色地旁觀小女孩做著這一切，內心裡卻是心疼不已——那些漂亮的衣服，可都是她爸爸媽媽辛辛苦苦賺錢買來的啊。