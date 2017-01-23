來源：向小田博客

1、銀行現在確實不行了。我有個銀行業的朋友，前幾年很是風光，不良起來了以後，業務也開展不起來，特別是今年做到現在一個項目也沒有做成，很是灰心喪氣。現在他就跟賦閑了一樣，整天無所事事，每個月只能領到兩萬塊錢的基本工資。

2、如果你年紀輕輕年薪才十幾萬，那麼你的前途大有可為；但是如果你年紀輕輕年薪就已經上百萬，那你這輩子也就這樣了。

3、昨天和一個頂級VC的朋友吃飯，聽說了一個85年男生的故事。他是他們那一屆的奇人，當時放棄了某頂尖投資銀行的offer，到了一家初創企業工作，一個月拿四五千塊錢的薪水，在上地那邊和別人合夥租房子住。只要公司一上市，他就會成為全班最早財務自由的人。就這樣奮鬥了幾年，創業還是失敗了。

後來這個小夥子沒有氣餒，再接再厲，四處借錢，又創辦了一家企業。可是時機不好，做了好長一段時間依然沒有做到行業前三，燒錢又燒得厲害，員工工資都發不出來，實在是沒有辦法了，只能把自己控股的80%股權作價僅8000萬元賣給了老爸在A股的上市公司。

他老爸沒有罵他敗家子，學人家玩什麼移動互聯網O2O，還是一如既往地支持他創業。上市公司用8000萬元收購了他的初創企業后，搭上移動互聯網O2O概念，股票連續拉了三個漲停，後來他老爸陸續減持了一些股票，高位套現2億元。現在他老爸逢人就說兒子有出息，是可造之才。現在他又去投行上班了。

4、當你放下面子賺錢的時候，說明你已經懂事了。當你用錢賺回面子的時候，說明你已經成功了。當你用面子可以賺錢的時候，說明你已經是人物了。當你還停留在那裡喝酒吹牛，啥也不懂還裝懂，只愛所謂的面子的時候，說明你已經當上領導了。

5、投行民工小王剛參加工作，便發現每次teambuilding，公司總要組織拔河比賽。後來小王考上了保薦代表人資格，跳槽到了另一家券商，發現teambuilding依然是拔河比賽。小王問領導，為什麼在投行大家都要玩拔河比賽呢？領導回答：干投行的，最主要的能力就是扯。

6、我認識兩個朋友。一個通過家裡面的關係，不到30歲就當上了銀行主管。一個沒有什麼背景，靠自己拼搏奮鬥，讀了很高的學歷，跳了好幾次槽，45歲的時候終於當上了行長。這個故事告訴我們，即便你沒有別人那麼強的背景，靠自己努力也能獲得同樣的成功。

7、許多人說選擇北上廣的原因是發展機會好，他們說的發展，實際上指的就是打工。

8、許多人之所以沒錢，是因為他們太窮了。

9、談性價比就輸在起跑線了，只有窮人才談性價比，富人都講情懷。

10、人和人之間最大的區別就是逛完商場後下電梯，你按1樓，別人都按B1。

11、小王經熟人介紹，到一家金融公司上班。公司在CBD，辦公室豪華、氣派、洋氣、上檔次。試用期每月工資1w。小王頓時成了金融白領。公司鼓勵員工投資自己發行的理財產品，並簽訂了保底協議，年化收益率25%。小王一看有內部優惠，拉來親朋好友投資了幾百萬，甚至抵押了房產貸款。幾天后，老闆失聯跑路了。

12、我有一個土豪朋友，每天都要吃茶葉蛋，一頓三四個，年紀輕輕就得了冠狀動脈粥樣硬化性心臟病。

13、以前我認為我沒從我的粉絲處賺到錢是因為他們比較精，後來才知道是因為他們確實沒錢。

14、以前內環中環新房多的時候，新建住宅均價2.3w；後來新建住宅基本在外環了，均價還是2.3w。就這樣他們宣稱成功控制住了房價過快上漲。

15、在「美貌的窮人」和「長得醜的有錢人」這兩個投胎選項中，大部分人果斷選擇了「長得醜的窮人」這個選項。

16、時隔多年，我又收到了朋友從遙遠的大洋彼岸發來的微信：」我終於變成了曾經自己最討厭的那一種人。「」patpat，大家都是如此，不必感懷。你年輕時最討厭什麼人？」「有錢人。」

17、負能量段子的要訣是最後一句話，為什麼一定是這樣涅？就是要告訴你，如果結果不好前面說再多屁話都沒有用。

18、一些年輕人大學時代滿腔熱血，覺得自己要干一番事業。工作幾年後彷彿被磨平了鬥志，終日在瑣碎的生活細節中度過。他們偶爾想起當初的理想，都會發現已經好幾年平平淡淡就這麼過去了，依然還是一事無成。不甘心的時候他們選擇折騰，辭職，跳槽，考研，旅行，在不斷的努力奮鬥之下，生活還是沒什麼改觀。

19、認識不少人，他們都通過改變成功的定義獲得了成功。

20、有些朋友太倔強，明明靠臉吃飯就行，偏偏要靠才華。奮鬥了幾年，發現靠才華根本沒法混出頭，回過頭來想靠臉，發現臉也在靠才華吃飯的時候毀了。

21、為什麼人們總是那麼喜歡懷舊，那麼懷念童年時光，主要是因為小時候和周圍的朋友比還沒有那麼明顯的窮和醜。

22、「我曾經跨過山和大海也穿過人山人海我曾經擁有著一切最後都飄散如煙我曾經失落失望失掉所有方向，直到看見平凡才是唯一的答案」<-----沒有擁有過一切連談平凡的資格都沒有。

23、如果一個人每天工作完都堅持總結自己的不足，時間長了，就會變得越來越不自信。

24、比起錢多的煩惱來，錢少的煩惱更加可怕。

25、【這些習慣讓孩子終身受益】1.閱讀。很多孩子除了教科書外很少讀書，不讀書的人是走不遠的。2.培養孩子的愛好。哪怕是種花、養小動物，讓業餘時間、精力有所寄託；3.寫日記，讓孩子對學習、生活進行總結和深化思考，鍛煉觀察生活和駕馭語言的能力，也能傾訴情感，調節情緒。4.境外設立家族信託。

26、在工作上如果你已經習慣或者厭倦了現在的崗位，就不妨用創造性的心態去做些創造性的東西。之前有人報怨工作壓力大，要離職，我說你就當作明天要離職，然後放開手做現在的工作看看，也不要怕得罪領導什麼的，反正你都要離職了，結果他果然很高效地做完了工作，但還是得罪了領導，被開除了。

27、一個人要想成功，要麼挑戰上限，要麼挑戰下限，除此以外別無其他。

28、如果你說人生的道路上經常失敗，可能就不那麼好聽；但反過來你說經常挑戰人生的極限，那就突然變得正能量了。

29、社交網路是一個好東西，讓人誤以為不用花錢或不用長得好看就能交到朋友。

30、許多人因為自己沒見識，沒擁有過美好的生活，就把別人所描述的最習以為常的生活當成是在裝B。

31、有個朋友，從大學畢業找第一份工作到後面每次換工作他總是不問待遇，只問能不能學到新東西。十幾年了到現在他學到了許多東西，但是依然沒掙到什麼錢。

32、說好了青春一路同行，畢業了卻發現朋友買了車。

33、如果你在實業工作幾十年，跳槽也就是個副總裁，但如果你在投行工作三四年，你很可能已經是高級副總裁。

34、許多人把自己單身的原因歸結於社交圈子太窄，潛台詞是基數如果比較大的話總有瞎眼的。

35、許多人把自己單身的原因歸結於社交圈子太窄，從而巧妙地避開了顏這個基本因素。

36、凡是說「錢不需要那麼多，只要快樂不在乎錢多錢少」的人，都是有錢人。

37、人生只要快樂就好，何必在意世俗的標準。一個朋友這麼說道。他走過人山人海，也看遍高山大海，他路過城市和鄉村，他唱歌和吟詩。他追求生命的意義，只為尋找簡單的快樂。雖然每個月只有靠六十歲的父親在工地搬磚打工寄來的幾百塊錢生活費，他依然過得非常開心。

38、為了表示我對資本市場的信心，我打算現在就去幾站路外的銀行取幾百萬投資股市，現在唯一的問題就只剩等公交車了。

39、好久不見的河南朋友打來電話，說給我寄了快遞，「是鄭州土特產！」彼這麼說道。簽收了打開一看，居然是一盒iPhone6。

40、許多人都說建立自信很難，其實主要問題是沒錢。

41、許多人都覺得自己的努力沒有獲得社會的認可，實際上你現在過的生活就是社會對你的評價。

42、認識的人越多，越發現還是有錢人裏面好人多。

43、有的人因無法堅持自己而痛苦，有的人因無法改變自己而痛苦，其實他們之所以痛苦，不是因為無法堅持自己和改變自己，而是人本來就不行。

44、我建議大家把精力在本職工作以外多放一點。為什麼這麼說涅？因為但凡你的本職工作有一點希望，奮鬥個三五年也應該有點起色了。現在看起來沒有，那明顯就是判斷出錯嘛。與其在這個上面浪費時間，不如多在外面搞搞，說不定還能找到條新路。

45、千萬不要忽視了人際關係的作用，更不要讓某些消極心理影響了你對別人的態度。青年人要獲得更多的成功機會，就要多跟領導交往。

46、人還是要看內在美，比如說一張嶄新的五十元人民幣和一張破舊的一百塊錢人民幣，我還是選擇後者。

47、經濟學研究發現，大約只有2%的人能找到自己喜歡，且能發揮自己的所長，同時還能賺到錢的工作。

48、我見過許多金融民工，工作幾年後感到失去了人生的意義，每天忙忙碌碌，做完一個項目接著一個項目。自己究竟想要什麼，想往哪裡去，都在這種忙碌中無暇思考。他們時常想要逃開，也想花更多的時間享受生活，但好像這都是一個遙不可及的夢想。直到有一天，他們當上了領導，夢想才實現。

49、有許多朋友認為自己是能力不夠努力不夠優秀不夠所以無法在中國社會混出頭，其實你看看有多少白痴正佔據著重要崗位你就會明白根本不是你想的那樣。

50、幸福的秘密：8點起，12點睡；每天至少翻5頁書，跑30分鐘步，對1個陌生人微笑，讚美1個人，說1句我愛你；每月至少有1個進步；每半年旅行1次；每年看1次牙醫，做1次體檢；至少有1人值得深愛；至少有1個愛好讓你契而不舍；至少有1個億存在銀行。

不說了，要去買紙巾了~

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