中國經濟持續增長，老百姓的腰包越來越厚，一大批財富新貴崛起。隨著財富管理觀念的不斷深入，富裕起來的中國人開始熱衷於投資理財，股市、基金、信託等成為了主要的理財市場，而新崛起的互聯網金融又進一步點燃了中國人的理財熱情。為了使財富保值升值，理財將逐漸變成居民必需品。然而，殘酷的是：聰明的投資者已經悄悄撤離樓市，遠離股市；資質較差的互聯網理財平台毀滅了很多家庭的畢生心血，中產階級對財富增值的渴望開始演變成了焦慮和迷茫。

中國人理財水平全球中下，六成資產在房產

2016年11月，由標普公司組織，世界其他多家機構協辦的世界理財水平調查結果顯示，中國人的理財水平在148個受訪國家中僅位列全球第97位。中國受訪群眾平均分僅為28分，與發展中國家均值打平，但仍然低於世界平均水平33分。這份數據顯示，國人的理財水平較低，並沒有跟上我國經濟增長的速度。最新發佈的《中國家庭財富調查報告》顯示，在全國家庭的人均財富中，房產凈值佔比65.61%；在城鎮和農村家庭的人均財富中，房產凈值的比重分別為67.62%和57.60%。而金融資產在全國、城鎮和農村家庭的人均財富中，分別佔到了16.49%、15.96%和18.61%，均不超過兩成，投資模式較為單一和殭化。而且，我國的房地產政策在不斷地調整，這勢必會對國人家庭財富構成隱患，況且，只有在一、二線城市，房產才會有較大的升值空間。

隨著財富的增長，受制於個人理財專業知識的缺乏和對風險厭惡的程度，中產階級正在打響一場財富保衛戰。我們到底應該如何理財，才能對沖經濟下行所帶來的對未來不確定性的焦慮感？

經濟震蕩築底，市場利率下行周期，未來如何理財？

近兩年來，國家為刺激經濟，央行不斷調整存款利率的空間，銀行理財產品、固定收益類投資品種的收益率均呈現出持續下滑的現象。雖然利率下行較為顯著，但進一步下行空間已經不大，未來製造業若復甦，會帶動融資需求，資產荒現狀有望得到改善，據此或可預計理財市場收益跌幅會逐漸收窄。雖然年底銀行大幅提高理財產品收益的可能性不大，隨著未來經濟回暖的預期增加，央行加息概率上升未來投資理財收益將有望增加。

隨著經濟築底企穩，作為一個普通居民，未來我們該如何進行理財？

首先，冷靜分析自己的財務情況，資產配置要因時而變、因勢而變；評估自己的風險偏好和承受能力，以提高綜合投資收益為目標，尋找適合自己的配置資產方式。

其次，面對五花八門的投資產品，我們要保持理智、透徹分析，不盲目輕信一些金融機構銷售人員的誇大宣傳，不隨意輕信各種「高分紅」、「百分百保本收益」、「絕對安全」等，以免掉進理財陷阱中。

最後，需調整個人心態，我們不能過於心急，不要抱著發財的心態去理財。高收益背後的風險也是不言而喻的，有些風險可能是我們所承受不住的。要理財，還是建議選擇比較穩健的，風險相對較低的投資。

總之，任何時候，我們在選擇理財產品都要充分考慮其安全性，一個是平台安全，另一個是資金的風險和收益。因此，有著強大的資金實力，風控體系和投研實力的平台才是我們的首選。

理財宜早不宜遲，天弘基金為你提供穩健平台

歲末年初，正是對過去一年資金盤點、對未來一年做出規劃的時候，想要讓自己脫貧致富，就要眼光瞄準了年底的理財時機。年末選擇理財產品時，除了看產品的收益率、風險率之外，還需要考核平台的背景和投研實力。綜合考量，成立於2004年、資產管理規模國內排名第一的天弘基金秉承「穩健理財 值得信賴」的經營理念，憑藉其優異的投資管理能力和服務水平，在不斷變化的市場環境下，業績穩中有進，向投資者交出了一份漂亮的成績單，是我們的首選。截至2016年底，天弘基金的公募基金產品線不斷完善，覆蓋偏股混合型、指數型、中長期純債型、偏債混合型、債券型、保本基金和貨幣基金等多類型。據同花順iFinD顯示，天弘基金規模從2014年末的5,898億元，到2015年末的6,739億元，再到2016年末的8,450億元，不斷刷新國內公募基金公司規模的歷史記錄時，也實現了連續3年排名第一的蟬聯。這一座座由數字構成的「高峰」，見證了天弘基金龍頭地位的穩固。

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