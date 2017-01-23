中新網杭州1月23日電(李晨韻)移動出行平台優步宣布，已將出行服務擴展至中國主要的400餘個大中城市。這是優步自進入中國以來最快速的一次版圖擴張。東起威海，西至克拉瑪依，南到三亞，北達齊齊哈爾，優步在主要省會城市均已設置了服務網點。此次服務升級，是重組后的優步中國團隊首次大規模對外發聲。

從去年年底開始，優步就以省會城市為圓心，在中小城市快速下沉，2016年12月28日，優步正式進入溫州、台州、麗水、衢州、舟山，服務覆蓋浙江全境。2017年1月6日，優步正式進軍無錫。同時，優步在南通、常州、連雲港、宿遷、鎮江、徐州、淮安、鹽城、泰州、揚州等城市同步開啟服務。2016年1月17日，優步湖南正式上線「春節返鄉無憂計劃」，啟動邵陽、益陽、婁底、永州、懷化、吉首、張家界的運營，加上早已投入市場運營的長株潭、常德、岳陽、衡陽和郴州，成功實現全省14個地級市覆蓋，給當地出行市場帶來了新的機遇和可能。

數據顯示，優步新進入的城市訂單上漲迅速，哈爾濱、三亞等城市日均訂單漲幅持續超過3倍。

自去年8月1日，優步中國與滴滴合併6個月以來，優步中國團隊經歷了業務整合，新舊APP切換等挑戰，在傳統的農曆新年到來之際，給廣大用戶帶來了出行市場的利好消息。

優步中國北區總經理聞一龍表示，「合併之後，我們重新調整定位，明確用戶為先的戰略定位，我們全部團隊都投入到提高產品體驗，優化用戶權益的改善之中，相信很快大家可以全新的優步，我堅信優步依然會成為出現行業的創新者。」他說，與滴滴合併后的優步中國品牌將脫胎換骨，以全新的面貌，重新尋找在中國出行市場的戰略定位。

在過去的長達四個月的時間，優步中國已經完成了市場調研和產品模型的搭建……在2017年也會將出現新的變化，第二季度也會基於現有出行市場的機遇和挑戰，推出新的出行產品。

聞一龍表示，目前優步的產品團隊不斷壯大，來自國內外頂級互聯網公司的產品人才踴躍加盟，最新推出的產品版本4.8.8，也是目前國內第一款有盲人輔助功能的打車軟體，未來也將秉承打造更精緻和有特色的產品理念。

此次服務升級，是重組后的優步中國團隊首次大規模對外發聲，將著眼點落在業務本身，回歸服務本質。合併后的優步中國團隊，保持品牌、業務的獨立性，同時也能藉助於滴滴出行強有力的產品和技術團隊支持，繼續為廣大用戶提供穩定、個性化的出行服務，目前優步中國提供的三條主要產品線主要由高品質專車「優選轎車」，舒適專車「人民優步」，或經濟拼車「人民優步+」組成。(完)