德國極右另類選擇黨明星、地方支部領袖霍克日前表示，德國應該檢討反省柏林大屠殺紀念碑，引發輿論抨擊，6成民眾要求下台。不過該黨今天決定不撤銷他的黨籍。圖為柏林市中心歐洲被害猶太人紀念碑。中央社記者江今葉柏林攝 106年1月23日