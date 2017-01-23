德極右政客促重新反省納粹 政黨不撤黨籍中央社 (2017-01-23 23:10)
德國極右另類選擇黨明星、地方支部領袖霍克日前表示，德國應該檢討反省柏林大屠殺紀念碑，引發輿論抨擊，6成民眾要求下台。不過該黨今天決定不撤銷他的黨籍。圖為柏林市中心歐洲被害猶太人紀念碑。中央社記者江今葉柏林攝 106年1月23日
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