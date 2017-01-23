川普上任首週 第一天會商界和工會領袖中央社 (2017-01-23 22:49)
（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國總統川普展開就任後第一個全週的工作，今天預定與商界人士和工會領袖舉行會談，討論製造業和其他事務。
川普（Donald Trump）今天清晨發推文說：「繁忙一週，預定聚焦就業和國家安全。」及「高階主管上午9時來談在美國的製造業」。
白宮昨晚發布每日行程，公告川普上午將會晤商界領袖，下午與工會領袖和勞工代表會面，但未明確交代與會公司主管或工會領袖的姓名。
川普稍晚另將接待國會議員，並在就任後與眾議院議長萊恩（Paul Ryan）舉行首次會晤。川普需要國會議員支持修改健保體制及推動其他目標。1060123
關鍵字：
上一則：白宮第一天 川普工作清單這麼長
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
asus 14吋 X450JN 筆電．APPLE 筆電．asus 14吋 筆電．雙核心筆電．雙核心 筆電．ASUS 筆電 電池．筆電 i5．i7 筆電．ACER 11.6 筆電．ASUS i5 筆電．LENOVO 雙核心 筆電
- GUCCI 心型鑰匙圈吊飾(丁香紫)
- HAPPYHOME 義昇胡桃2.7尺碗櫥櫃組UZ6-379-1
- SKECHERS (女) 時尚休閒系列Breathe Easy - 22549BLK
- LV N41367 經典Damier棋盤格拉鍊萬用小袋/化妝包(咖啡)
- 【驚喜折扣】2016年 YAMAHA山葉機車 AXIS-Z 勁豪125-(鼓剎)
- Pandora 潘朵拉 垂飾-粉紅鋯石和平墜
- 德納工作桌
- 【喬科維奇代言 SEIKO】Premier 人動電能萬年曆錶-黑/41mm
- 【瑞士Compressport】女版_Pirate3/4壓縮褲_運動機能壓縮褲
- 美國原裝進口 Nesco American Harvest 天然食物乾燥機 FD-7
警察亂開傳票 紐約被罰 5660萬【北京新浪網】
聖母峰高度引爭辯 科學家將重新測量【中央社】
在菲律賓綁架自己3歲女兒 妻報警台籍男子被逮【NOWnews今日新聞】
因安全性問題 日本三菱MRJ客機延期至2020年交機【NOWnews今日新聞】
北韓軍頭後代 遭到金正恩的肅清【中廣新聞網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》