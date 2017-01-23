可關注年報中的減稅效果

西南證券張剛

1月23日財政部公佈2016年財政收支情況。1-12月國內增值稅40712億元，同比增長30.9%，其中改徵增值稅增長2.7倍（1-5月增長33%，全面推開營改增試點后的6-12月增長4.5倍）；營業稅11502億元，同比下降40.4%（1-5月增長37.3%，6-12月下降95.9%）。主要是全面推開營改增試點后，原營業稅納稅人改繳增值稅形成收入轉移，體現增值稅增收、營業稅減收。

在財政部的月報中提及，考慮收入在稅種間轉移因素，將改徵增值稅與營業稅合併計算，1-12月累計增長5.4%，其中，1-5月增長36.6%；6-12月下降16.9%，主要受全面推開營改增試點的政策性減收影響。

2016年5月1日中國開始的全面推開營改增試點，涉及建築業、房地產業、金融業和生活服務業等四大行業的1100萬戶納稅人，比前期試點的590多萬戶增加近一倍。當時預計2016年營改增將減輕企業稅負5000多億元。上述四大行業的減稅效應，有望在2016年年報中有所顯現，可把握投資機會。

另外，2016年印花稅2209億元，同比下降35.8%。其中，證券交易印花稅1251億元，同比下降51%。由此顯示券商的經紀業務收入將對業績形成較大拖累，在投資品種配置上應該迴避。