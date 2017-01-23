原標題：有色「飛舞」的原因就在這裏！基本金屬還正醞釀春季行情

作者：康殷

A股市場上，23日有色金屬板塊大漲1.83%，僅次於國防軍工板塊2.12%的漲幅，位居第二。期貨方面，滬鋁漲超3%，刷新近兩個月高位，滬鋅、滬鉛漲超2%，滬銅漲超1%。

數據顯示，截至23日已有64家有色金屬上市公司披露2016年業績預報。去年有色金屬行業受供給側改革利好影響，以及部分有色金屬價格上漲，行業內上市公司業績有所好轉。

近八成有色公司業績報喜

1月23日，A股延續反彈趨勢，市場情緒也有所回升。從板塊上看，除軍民融合概念大漲外，有色金屬板塊同樣大漲1.83%。截至收盤，行業內菲利華、和勝股份漲停；西部資源漲9.7%；雲南銅業漲8.33%；江西銅業和馳宏鋅諸漲幅也在5%以上。另外，期貨方面，有色金屬主要品種也均出現較大漲幅。

去年有色金屬行業受供給側改革利好影響，以及部分有色金屬價格上漲，行業內上市公司業績有所好轉。業績方面，Wind數據顯示，截至1月23日已有64家有色金屬上市公司披露2016年業績預報，其中有2家業績目前不確定，19家公司業績預增，12家略增，18年公司扭虧，4家預減，1家續盈，2家續虧，5家首虧，1家略減，以此計算的話，年報預喜的公司佔比78%。

此外，由於鋰、鎂、鋅等有色金屬上市公司2016年業績均大幅預增，這為市場帶來了炒作空間。

其中天齊鋰業因為市場需求的增長導致公司鋰產品銷售價格和銷量均同比上漲，盈利也相應增長，預計2016年凈利潤增長531.40%至581.42%。

主營鎂合金鋁合金的雲海金屬預計2016年凈利潤增長431.58%到480.69%，歸因2016年鎂價上漲以及公司銷量增長帶動鎂合金毛利率上升至21%。

興業礦業預計2016年度盈利暴增422%至583%，當前國際鋅價處於2008年3月以來的8年半高點，預計2017年全球精鋅供應恢復增長2.9%，公司主營業務鋅精粉銷售價格持續回升，銷售量增加，庫存量降低，直接帶動公司的經營業績。

基本金屬仍存上漲空間

就未來有色金屬板塊走勢，國泰君安認為應該布局春季行情，銅、鋁等基本金屬2017年可以看到基於需求預期上行和成本驅動的較為長期的盈利改善，而鉛鋅短缺仍將持續到三季度。伴隨2017年一季度秘魯礦山同比增速放緩和主力礦山勞資談判，以及電解鋁行業供給側改革預期加強，春季開工帶動需求后，銅、鋁2017年一季度或現缺口。

國金證券認為，近期市場開始關注鋁行業供給側改革的可能性，中國電解鋁產能過剩的命題存在疑問，氧化鋁總產能7410萬噸，產能利用率高達81.2%，電解鋁總產能4160萬噸，產能利用率77.6%，因此板塊存在上漲空間。

安信證券周策略報告稱，繼續高度重視鋁板塊，堅定關注金銀鋅。電解鋁供給側改革正逐步兌現，繼續重視鋁板塊政策預期差下的投資機會。預計潛在的環保限產涉及氧化鋁和電解鋁產量佔全國總產量之比分別為10.28%、3.03%。一旦該供改政策落地，將再次推動氧化鋁和電解鋁供需轉向緊缺，並推動價格持續上漲。且近期鋁價上漲但電解鋁板塊相關個股持續回調，一旦政策落地存在預期差修復空間。建議關注云鋁股份、中國鋁業、ST 神火、中孚實業和南山鋁業等。

安信證券稱，金銀鋅方面，一是關注金銀鋅搭配標的，如興業礦業、盛達礦業、華鈺礦業、盛屯礦業等；二是純正的黃金公司，如山東黃金、中金黃金、赤峰黃金、西部黃金、金貴銀業等；三是轉型金礦，如天業股份、山東地礦、中潤資源等。