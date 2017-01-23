新浪美股訊 日期:23日晚，美股周一低開。全球市場面臨著美國總統特朗普的政策不確定性，擔心他會推行保護主義政策。企業財報繼續受到關注。

美東時間1月23日09:30(日期:1月23日22:30)，道指跌22.15點，或0.11%，報19,805.10點；標普指數跌3.44點，或0.15%，報2,267.87點；納指跌5.72點，或0.10%，報5,549.61點。

投資者正在規避部分風險，買進日元並導致美元走低。歐洲股市與原油同樣走低。哈里伯頓、麥當勞以及雅虎等公司的財報同樣受到關注。

上周五美股收高，道指漲94.85點，或0.48%，報19,827.25點；標普指數漲7.62點，或0.34%，報2,271.31點；納指漲15.25點，或0.28%，報5,555.33點。道指與標普指數均連續第二周下跌。

剛剛上任的美國總統特朗普將與加拿大及墨西哥領導人會晤，並將在本周五與英國首相特蕾莎-梅(Theresa May)舉行會談，以便為貿易協議奠定基礎。特朗普已經表示，他將重啟北美自由貿易協定(North American Free Trade Agreement)的談判。

德銀證券分析師吉姆-里德(Jim Reid)與研究分析師克雷格-尼克爾(Craig Nicol)表示：「特朗普周五的就職講演充滿了老調重彈，缺乏具體內容，但以『美國大屠殺現在停止了！』、『美國第一』等充滿鬥志的語句佔據了新聞頭條位置。」

一些人擔心，如果特朗普不開始著手為其財政計劃制定具體細節，總統大選后的美股攀升行情將會繼續消散。

投資者將密切關注特朗普政府定於美東時間周一下午1:30(日期:2017年1月24日02:30)召開的首次新聞簡報會。周末美國多地爆發了反對特朗普政府的抗議活動。

個股消息面，本周將有34家標普成分公司公佈財報。在已經公佈財報的54家標普成分公司中，74%的盈利超出預期，平均較預期中值高出5%。

哈里伯頓(HAL)宣布盈利超出預期，但銷售收入低於預期。第四財季總計虧損1.49億美元，合每股虧損17美分；上年同期虧損2800萬美元，合每股虧損3美分。如果不包括訴訟和匯率波動影響，第四財季調整后每股收益4美分。

第四財季營收為40.2億美元，同比下降21%。此前接受湯森路透調查的分析師預計，該公司第四財季每股將虧損2美分，收入約為40.9億美元。

麥當勞(MCD)同樣在盤前公佈了財報。

雅虎(YHOO)將在周一收盤后公佈財報。據《華爾街日報》報導，美國證券交易委員會(SEC)正在調查雅虎公司是否應該更早向投資者報告兩起重大數據泄密事故。

富士康集團(Foxconn Technology Group)主席兼CEO郭台銘周日表示：富士康正考慮在美國投資超過70億美元建造顯示屏加工廠，預計將創造約5萬個就業崗位。在富士康宣布此計劃前，特朗普在上周五的就職演講中提到了「美國優先」的策略。

蘋果公司(AAPL)上周五向高通(QCOM)提出了索賠10億美元的訴訟案，指稱高通在晶元交易中提出了「負擔沉重」的條件。

中國大亨王健林麾下的影院運營商AMC娛樂公司(AMC)周一宣布，將以相當於9.29億美元的現金收購總部設在斯德哥爾摩的Nordic影院集團。

達成該交易一個月前，AMC剛完成了以11億美元收購Carmike影院公司(CKEC)的交易。收購Nordic將使AMC成為瑞典、芬蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛的最大影院運營商，以及挪威的第二大影院運營商。

其他市場面，歐洲股市小幅下滑。亞洲市場中，日經225指數收跌1.3%。美元指數走低。黃金期貨價格走高。原油期貨價格走低。(張俊)