原標題：＂漲停板敢死隊＂謝幕！投資者迭代，A股開啟新模式？？

作者：王朱瑩

2003年2月15日，《中國證券報》（微信公眾號：xhszzb）在頭版刊發《漲停板敢死隊》一文，首次披露了銀河證券寧波解放南路營業部存在「漲停板敢死隊」的情況。

自此，「漲停板敢死隊」這一名稱正式在投資江湖上流傳開來，用以代指手法彪悍，敢於在漲停板上「接籌」，隨後繼續拉出「連板」行情，當散戶蜂擁而入時卻高位換手離場的野蠻遊資。

2017年1月23日，徐翔案宣判，不僅宣告該案本身的塵埃落定，更標誌著「漲停板敢死隊」憑藉資金優勢、信息優勢拉抬股價獲利的草莽時代的終結。

細心的投資者應該能發現，2016年以來創業板遭遇滑鐵盧，高波動、高換手和極具散戶特徵的快速拉升時代宣告終結，市場運行進而呈現低波動、低換手以及緩慢爬升之態，部分權重藍籌板塊大放異彩。這也正是「敢死隊」草莽時代終結，機構化投資時代來臨的最直觀的表現。

（創業板2016年下跌27.71%，為2012年以來跌幅最大的一年）

1 草莽時代落幕

「漲停板敢死隊」的盈利模式，有著其特定的歷史背景。伴隨監管力度強化，這一盈利模式的退出，是歷史必然。

近年來，監管層依法從嚴全面監管，保持對各類違法行為的高壓態勢，持續對內幕交易、短線交易、利用未公開信息交易、中介機構違法違規等行為保持高壓態勢，依法依規精確打擊，保護投資者合法權益。

根據證監會官網提供的數據，2016年證監會全年共對183起案件作出處罰，作出行政處罰決定書218份，較去年增長21%，罰沒款共計42.83億元，較去年增長288%，對38人實施市場禁入，較去年增長81%。行政處罰決定數量、罰沒款金額均創歷史新高，市場禁入人數也達到歷史峰值。

市場操縱違法案件中：

？中鑫富盈、吳峻樂操縱「特力A」等股票案罰沒金額超過10億元；

？黃信銘操縱「首旅酒店」等股票案罰沒金額超過5億元；

？任良成操縱「龍洲股份」等股票案、瞿明淑操縱「恆源煤電」等股票案、唐隆操縱「渤海活塞」股票案罰沒金額超過1億元；

？創勢翔操縱「漢纜股份」等股票案、肖海東操縱「通光線纜」等股票案、穗富投資操縱「萬福生科」等股票案、陳贇操縱「美欣達」等股票案罰沒金額均在千萬元以上。

監管層表示，隨著執法力度的不斷加大，違法主體操縱手法不斷翻新，如通過控制資管產品賬戶、藉助大宗交易渠道、利用融資融券機制、控制上市公司信息披露節奏等手段實施操縱，意圖逃避打擊，但「魔高一尺，道高一丈」，法網密織之下，任何操縱行為終難逃脫法律的嚴厲制裁。

從市場角度而言，監管層對「妖股」的監管日趨嚴厲，特停頻率增加，原有的遊資炒作方法已經面臨瓶頸甚至會成為陷阱。

多位「漲停板敢死隊」成員公開表示：

市場環境已經發生變化，監管層大力打擊遊資炒作，動輒特停，過去十多年的打板經驗現在已經完全不適用了，遊資正在被邊緣化。

2 價值投資啟航

「任何有效的投資方法，都有其對應的時代背景。認清我們目前所面臨的大宏觀環境，才能更全面地去抉擇一個資產管理產品所適合的投資策略。」天弘基金投資研究部總經理黃穎的這句話用在此處最合適不過。

除了來自監管層的高壓之外，投資者結構的更迭也在潛移默化地改變市場環境。以險資為代表的機構投資者在2016年大放異彩，機構持股市值佔比和藍籌市值佔比都有較大提升，這對「漲停板敢死隊」形成圍追堵截之勢，也是2016年以來主板行情遠勝中小創的一大誘因。

中信建投證券分析師王君總結出以下特徵：

2016年以來A股投資者結構變化

？一、自然人投資者邊際貢獻減弱，機構實質化力量增強；

？二、公募基金影響力繼續下滑，且公募基金份額向機構投資者轉移；

？三、機構投資者絕對收益性質大幅提升，且私募機構槓桿率降至低位；

？四、國家隊繼續發揮穩定股市的功能。

「也就是說，A股目前已經進入低槓桿水平下的絕對收益者主導的時代，在市場槓桿水平及融資交易降至低位后，具備低風險偏好屬性以及高風控水平的絕對收益投資者正逐漸成為引領市場風格的風向標。」王君表示。

2016年A股市場「二八行情」的背後便與投資者結構的變化密不可分。王君指出，隨著散戶和公募基金的影響力被低槓桿水平的絕對收益投資者取代，原先公募和自然人投資者主導下的市場風格也在逐漸變遷。

具體到運行特徵來看，高波動、高換手和極具散戶特徵的快速拉升時代宣告終結，市場進而轉向低波動、低換手以及緩慢爬升的特徵。也正是「敢死隊」草莽時代終結，機構化投資時代來臨的最微觀同時也最直觀的表現。

從投資者結構變遷的視角，低風險偏好風格以及『緩漲急跌』的運行特徵將是A股未來的重要趨勢。」王君表示。

崇尚長線投資、價值投資，服務實體經濟，將取代短線投機成為機構化時代的盈利模式。

中國證券投資基金業協會會長洪磊在年初時就曾表示：基金業績的基礎是企業的價值和成長，不是短期炒作上市公司股票，或是簡單博取企業上市價差回報得來的。基金管理人要發揮機構投資者的買方優勢和專業化價值，推動所投企業完善公司治理，改善企業經營績效，切實維護投資者利益，讓資本真正有效植根實體經濟。