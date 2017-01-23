今日滬指一舉形成日線級別的底部結構，接下來深成指和創業板指數形成底部結構或也只是時間問題，短期反彈有望延續。但滬指短線技術上面臨60日線的壓制，節前資金無心戀戰的情況下突破的概率不大，所以操作上還是建議高拋低吸，等待節后的機會。

重點關注板塊：業績預增+超跌、軍工

明天走勢：短線連續突破概率不大，注意高拋低吸

早盤大盤小幅跳空高開，在軍工、有色等板塊的帶動下震蕩走高，滬指成功站穩20日和30日均線，盤面上個股再度呈現普漲格局，午後股指有所回落，但市場賺錢效應不減。整體來看，在央行維穩節前資金面寬鬆的利好下，春節小紅包還是有望。只是當前量能未見明顯放大，大盤反彈幅度或有限。

從今天的盤面上看，軍工股和超跌的次新股成為了日內表現最強的。軍工股主要是受軍民融合的消息刺激所致，22日召開中央政治局會議，由中央最高層面牽頭推動軍民融合，由習近平主席任中央軍民融合發展委員會主任，軍民融合儼然已經上升到國家戰略層次。而次新股一是超跌反彈，再者也是因為當前增量資金有限，超跌次新安全、盤子小好撬動。

滬指日線底部結構形成

技術上，滬指今天直接站上20、30日均線，一舉形成日線級別的底部結構，深成指和創業板指數形成底部結構或也只是時間問題，所以短期還是傾向於延續反彈。但滬指短線技術上面臨60日線的壓制，節前僅剩下三個交易日，資金無心戀戰的情況下突破的概率不大。

操作上可高拋低吸，高拋連續拉升的，低吸業績預增+超跌的個股，另外軍民融合作為軍工改革重要方向，相關個股後續的機會還是值得關注。

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