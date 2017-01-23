轉基因蘋果今年2月要在美國上市，解決蘋果「生鏽」問題

澎湃新聞記者 王燦

來源：澎湃新聞

切開的蘋果如果在空氣中放置一段時間，將會出現「生鏽」的現象。今年2月份將於美國中西部上市的一款轉基因蘋果將解決這一問題。

這種轉基因蘋果的生產商是加拿大British Columbia的Okanagan Specialty Fruits公司。據美國CNN當地時間1月20日報導，Okanagan Specialty Fruits公司的創始人兼總裁尼爾·卡特（Neal Carter）表示，其公司生產的切片和包裝的Arctic黃蘋果將於今年2月至3月在美國中西部的10家商店上架。卡特稱，美國中西部是第一選擇，主要是因為當地看起來在人口統計和規模上都是一個比較好的選擇。

蘋果「生鏽」實際上是酶促褐變。酶促褐變是在有氧條件下，由於多酚氧化酶（PPO）的作用，鄰位的酚類底物氧化為醌類，醌很快聚合成為褐色素而引起組織褐變。PPO是發生酶促褐變的主要酶，存在於大多數果蔬中。在大多數情況下，PPO不僅有損於果蔬感觀，影響產品運銷，還會導致風味和品質下降。

為了解決上述問題，Okanagan Specialty Fruits公司的研究人員通過基因沉默（Gene Silencing，即轉基因外源基因存在於生物體內，並未丟失或損傷，但該基因不表達或表達量極低）來減少PP0的表達，這實際上就相當於減少了PPO的產生，使得蘋果不會很快發生褐變。據農業新聞網站Capital Press近日報導，通過抑制PPO的產生，Arctic蘋果一般三周才會完全氧化。

Okanagan Specialty Fruits公司已培育出了三種不同的非褐變蘋果：Arctic Granny、Arctic Golden和Arctic Fuji。2015年，Arctic蘋果獲得了美國農業部和加拿大相關監管部門的種植批准。據英國《每日郵報》1月19日報導，Okanagan Specialty Fruits公司目前培育出的3個品種轉基因蘋果，均得到美國和加拿大銷售許可。消費者屆時通過掃描外包裝上二維碼可了解蘋果信息，包括它的轉基因屬性。

2016年秋天，Okanagan Specialty Fruits公司收穫了第一批Arctic蘋果，並管理著在華盛頓州種植的85000棵蘋果樹。該公司計劃在今年春季將轉基因的蘋果樹增加到30萬多棵，到2018年種植50萬棵。預計2017年秋季將為美國中西部地區生產6000箱蘋果片。

雖然Okanagan Specialty Fruits公司介紹這種蘋果無需特殊化學處理就能大大延長存儲時間，但Arctic Apple網站同時稱，PPO有助於防禦蟲害和病菌，還含有可能有利於心臟的抗氧化劑。部分消費者擔心，轉基因蘋果可能影響人體健康，同時因人為改變生物多樣性而破壞生態環境，還可能影響到當地果農收益。

部分人士在商業和經濟方面也有一些擔憂。加拿大British Columbia蘋果種植商協會的主席Kirpal Boparai稱：「這會導致其他的蘋果價格下降。」

與此同時，美國蘋果協會在美國農業部批准后對Arctic Apple保持警惕，並保持了中立的立場。該組織的網站上稱，美國蘋果協會支持消費者在蘋果方面的選擇，消費者將能夠自己決定是否嘗試新的非褐變蘋果，最終市場將決定是否會有需求。