原標題：優質公司逃離新三板！或倒逼「流動性提升」政策加速出台

作者： 王興亮

種種跡象表明，新三板優質公司正在加速沖向A股市場：上市輔導的公司數量、做市轉協議公司數量、遷址貧困縣的企業數量均出現猛增。

IPO提速，不僅對A股產生了影響，更是波及到了新三板。在IPO越來越強的虹吸效應下，新三板危機也開始隱現。

中國證券報（公眾號：xhszzb）記者統計wind數據發現，今年1月，新三板接受上市輔導的公司數量環比增長近六成。加上做市轉協議公司數量也突然增加，以及遷址貧困縣的企業也逐漸增多，種種跡象表明，新三板優質公司正在加速沖向A股市場。

分析人士指出，當前A股IPO提速、成功轉板案例增多、創業板門檻低過創新層等等因素交織，給新三板傳遞出A股大門加速敞開的信號。

「這對本已交投不甚活躍的新三板來說，無意於釜底抽薪，通過提升流動性來留住優質公司已成為新三板的當務之急。」東北證券新三板研究中心總監付立春表示，優質公司由新三板流入A股的局面在未來仍將持續，而新三板也將進入與A股博弈時代，互相爭搶優質公司資源，一系列扶持政策有望加速出台。

各種轉板動作突然猛增

IPO虹吸效應越來越顯著，新三板優質公司流失的趨勢也越來越不可扭轉。

1月11日，新三板掛牌公司傑普特發佈公告稱，

公司目前已進入首發上市的輔導階段，為儘快完成IPO申報，擬申請在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌。值得一提的是，傑普特2016年12月23日正式在新三板掛牌，距進入上市輔導不到20天，到宣布擬摘牌不足一個月。

傑普特只是新三板IPO大軍的其中一員。中國證券報（公眾號：xhszzb）記者統計wind數據發現，今年以來，進行上市輔導的新三板公司數量突然增加，截至1月20日，已有34家新三板公司宣布接受上市輔導。而去年12月，接受上市輔導的公司僅21家。

「創新層企業作為新三板優質公司的代表，可謂市場基石，如果大量『跳槽』至A股，或將動搖新三板的市場地位。」一位不願透露姓名的新三板投行人士表示，這一現象應引起監管層的重視。

另一個反映IPO虹吸效應的現象是，越來越多新三板公司由做市轉為協議轉讓。在2016年以前，新三板還沒有一起做市轉協議案例，在整個上半年也僅有10例。從下半年開始，做市轉協議之風愈演愈烈。2016年12月，做市轉協議的企業數量達到當年頂峰，共有29家企業發佈做市轉協議公告公告。2017年，做市轉協議企業進一步增加。Wind數據顯示，截至1月20日僅13個交易日的時間里，就有34家企業發佈做市轉協議的相關公告。

天星資本研究所副所長王晨表示，衝刺IPO是企業由做市轉協議的重要原因之一。根據有關政策，股東人數超過200人的企業申請IPO需向證監會申請行政許可，此外，證監會還對股東人數超過200人的公司合法存續與股權清晰進行審核。「一旦做市企業決定進入IPO輔導階段，為避免造成額外行政審批事項、加大企業IPO風險，做市企業更傾向於轉回協議轉讓以控制股權分散程度。」

此外，隨著2016年9月8日IPO「扶貧政策」推出，一些優質新三板企業紛紛嘗試通過遷址貧困縣走上IPO的捷徑。

據不完全統計，IPO綠色通道放開后，已有超過30家新三板掛牌公司遷址貧困縣，尋求未來縮短IPO排隊時間。

「能夠IPO的公司對新三板來說是比較優質的公司，但受困於新三板目前的流動性困境，以及A股巨大的估值提升效應，轉板IPO將會是一個長期的現象。」上述投行人士表示，部分新三板公司想要轉板是正常的市場流動，如若大量公司都想逃離，那一定是新三板出現了需要重視和思考的問題。

IPO提速刺激新三板神經

新三板公司紛紛轉板IPO，也與當前的市場環境有關。

從2016年四季度開始，新股發行明顯提速，累計下發131家。進入2017年，IPO的公司平均每天保持在2-3家左右。這意味著，不但目前在A股排隊IPO的600多家企業可以一年消化掉，一批新三板的優質明星企業都有被A股IPO消化的可能。

「以前是擔心IPO排隊太久，耗不起，所以不打算轉板；現在發行速度提上來了，不趕緊轉板怕錯失良機。」深圳一家新三板公司董事長告訴中國證券報（公眾號：xhszzb）記者，公司近期也在和券商溝通上市輔導事宜。

IPO發行提速帶給新三板的另一個暗示是，轉板的成功率也在相應提高。

過去十年，新三板共有15家公司成功轉板，其中大多集中在2015年7月以前。但從去年12月開始，已有包括江蘇中旗、廣東拓斯、三星新材三家企業陸續IPO或過會，示範效應明顯。而從創業板的上市標準來看，新三板創新層的標準已經不低於創業板。

1月20日，證監會公佈8家IPO過會企業名單，華瑞電器赫然在列。查看華瑞電氣的招股書可以發現，該公司2015年歸屬於母公司股東的扣非凈利潤為1538.43萬元，2014年為2103萬元。雖然符合創業板的上市要求，但相比新三板創新層已然「要求」放寬不少。

根據創業板上市管理辦法，創業板上市需滿足的業績條件是最近兩年連續盈利，且最近兩年凈利潤累計不少於一千萬元；或者最近一年盈利，但最近一年營業收入不少於五千萬元。而要上新三板創新層的條件之一是，公司連續兩年盈利且年均凈利潤不低於兩千萬元。

「華瑞電氣的過會一定程度上表明監管層對優質公司發展的支持，這對新三板創新層的公司來說，無異於一種鼓舞。」深圳一位券商投行人士表示，目前新三板創新層很多公司業績都符合創業板上市條件，但礙於排隊時間過長，所以才選擇新三板，「如果上A股變得更容易，相信會有很多公司轉板。」

以目前正在進行上市輔導的新三板創新層公司球冠電纜為例，2015年的營收為15.19億元，凈利潤為7066萬元，比不少主板公司業績表現都好。

「許多公司掛牌新三板就是因為融資需求，如果需求得不到滿足，自然會想辦法轉移到能滿足需求的地方。」付立春表示，轉板后不僅有利於公司估值提升，還有利於公司進行融資，幫助公司更好發展，形成良性循環。

未來或爭搶優質公司資源

在我國建立的多層次資本市場中，新三板市場是一個獨立於A股主板、中小板、創業板之外的市場，不僅有其獨特性，也有其重要意義，承擔著扶持我國中小企業發展的重任。

如果優質公司紛紛「逃離」，有業內人士表示，新三板將空有其表——裏面只有一大批既沒有成交量、也不優質的「殭屍企業」。

「新三板市場面臨著一個自身發展的問題，同樣也需要做大做強。」獨立財經撰稿人皮海洲認為，如果新三板符合A股上市條件的公司都轉板到A股市場，新三板市場就留下一些「歪瓜裂棗」，那麼新三板市場自身的發展就會出現危機。

「新三板要留住優質公司，當前最大的問題就是解決流動性。」付立春表示，不僅是一級市場上難以定增融資，二級市場也是交投清淡，進一步抑制了公司融資。「融資難題不解決，那企業就無法藉助資本市場的力量更好發展，最終傷害的會是整個市場本身。」

「如果新三板不提升流動性，越來越多的優質公司可能謀求轉板，這將給新三板帶來巨大影響。」付立春表示，新三板要想發展好，必然要通過一些優質公司帶動包括投資者數量、交易量、融資額、盈利水平、股東回報等多個方面的提升，「缺乏優質公司這些都無從談起，所以可以預見，未來新三板和A股將互相爭搶優質公司資源，一系列扶持政策有望加速出台，而這對目前的新三板企業來說，將是一個好的信號。」

「面對A股的『爭搶』，如果維持當前的狀態，新三板必將是輸的一方，更多公司將流向創業板，甚至主板。」一位新三板投研人士表示，「相信監管層也已注意到這個問題，並在研究解決方案。」

事實上，為解決流動性問題，監管層也一直在努力。去年12月，股轉系統公佈了10家首批參與做市的私募機構名單，私募基金做市有望很快成為現實。

新鼎資本管理公司董事長張馳認為，除了私募基金做市，進一步引入機構投資者，讓公募、保險、信託等資金入市，都是目前可能促成新三板流動性進一步提升的方法。