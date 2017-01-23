新華社北京１月２３日電 題：「巔峰時刻」見證春運之變

新華社記者

１月２３日，全國春運迎來「巔峰時刻」：8300萬人次匆匆行走在春運旅途上。

記者在北京、福建、江蘇、上海、廣東等地實地採訪發現，與往年春運人潮洶湧、擁擠喧囂的「人在囧途」春運相比，今年的春運亮點頻現，正在向快捷、方便、舒適演變。

高鐵更快捷 銜接更順暢

「今年春運客流比去年同期和我們早前的預測相比都有大幅增長，這得益於高鐵網路進一步擴大，運力資源進一步釋放。」上海鐵路局客運處處長朱文忠說。

自２００８年我國第一條高鐵－－京津城際高速鐵路開通運營以來，不少地區實現了高鐵「公交化」運營。截至目前，高鐵加其他城際快速鐵路已構成了４萬多公里的鐵路快速客運網。

在高鐵最密集的長三角地區，京滬、滬寧、滬杭、合蚌、合寧等線路運輸十分繁忙，最短４分鐘就開出一列動車。

「過去是有票就行，現在旅客寧願多花一點錢，也要乘速度快、舒適度高的動車或高鐵。」福州火車站副站長李友銘說。

隨著鄭徐高鐵、滬昆高鐵通車運營，「四縱四橫」高鐵網基本成型，有效緩解了春運壓力。福建在今年春運首次開行去往西安、昆明的高鐵動車。

據交通運輸部運輸服務司巡視員王水平介紹，公路投入營運客車８４萬輛，日發班次近２５０萬班；水路投入船舶約２萬余艘１００餘萬客位；民航日均安排航班１萬多班次，全力保障廣大旅客出行需求。

一方面加大運力供給調配，另一方面加強運輸服務銜接。各地交通運輸管理部門密切與民航和鐵路部門的工作聯動，加強道路運輸、城市客運與鐵路、民航的運力銜接，暢通旅客春運出行「最先和最後一公里」。

科技更方便 服務更貼心

科技正在改變春運。在北京西站北廣場，六條自助檢票進站口一字排開。記者看到，大量持有藍色磁介質車票和二代身份證的乘客從這裏自助檢票，依靠「刷臉」進站，整個過程只需３至５秒。

據了解，北京、上海、廣州、鄭州、南昌等地部分火車站使用上了「刷臉」進站，既解放了鐵路員工，也方便了回家旅客。

廣州南站推出了智能機器人「小璐」服務旅客。「不但可以語音回答旅客有關列車時刻、購票信息、地點指引等問詢，而且還可即興表演機器人歌舞，很受歡迎。」廣州南站副站長劉慧說。

「無紙化」出行成為今年春運的新趨勢。上海長途汽車客運總站不僅實現了線上購票，而且做到掃碼進站。「過去旅客大多到站內排隊購票，有時甚至要排一個多小時。現在連票也不用取了，只要掃碼就能夠進站，旅客排隊等候的時間壓縮到了最少。」該站新聞發言人胡海松說。

目前，全國主要省區市超過２０００個汽車客運站支持支付寶買票，而像上海這樣的電子票掃碼進站服務正在推廣中。

「互聯網＋出行」讓旅途變得更加溫馨。南昌鐵路局福州客運段在部分高鐵動車上，推出掃二維碼點餐服務，旅客將註明日期、車次、車廂號、座位號和所訂快餐品名發送后，餐車服務人員會將所訂快餐送到座位。漳州、泉州火車站等候車室首次開通免費ＷＩＦＩ供旅客使用。

交通運輸部門的服務還體現在許多細節上：

作為京滬、寧杭和滬漢蓉三大高鐵幹線的交會點，南京南站是許多旅客的中轉換乘站。以往中轉旅客下車后要先出站再進站，極不方便。而今，南京南站專門在候車室增設了１０餘台反向自動驗票機，在站台設置中轉換乘「綠色通道」，旅客用不了２分鐘就可以從站台直接進入候車室……

旅途更舒適 「囧途」不再「囧」

記者在江蘇、福建等地火車站採訪發現，與以往春運帶著大包小包行李不同，現在旅客往往只攜帶一些簡單行李；原來裝行李常見的蛇皮袋，也變成了各種款式的拉杆箱。徐州東站幫助旅客推送行李的雷鋒服務車使用頻率較往年減少了近一半。

往年春運，人們常常拎著各種年貨奔波，現在不少人選擇網購年貨快遞迴家。「年貨隨身攜帶很麻煩，磕磕碰碰的，現在在網上下單，快遞小哥直接送到家，這徐州特產比我還先到家呢！」在徐州做生意的義烏旅客王秉承說。

國家郵政局市場監管司市場監管處副處長王學斌說，行李少了的很大原因是，人們提前網購年貨，人還沒到年貨先到。國家郵政局大數據顯示，從今年１月１０日開始，每天有超過１億的包裹在路上，其中６０％以上的包裹都是年貨。

針對旅客託運行李的需求，鐵路部門也為行李回家開闢了「綠色通道」。據南昌鐵路局介紹，今年春運中鐵快運入駐尤溪火車站，許多旅客選擇到車站辦理行李託運，讓自己輕鬆返鄉。家在長汀的鍾勇得知１．３噸的家當運到長汀才１０１元錢，乾脆把所用東西都裝上快運。

春運期間餐車的飲食也折射出當下群眾生活水平的提高。「剛剛跑車時旅客只要吃飽即可，吃飯只買便宜的。」滬港列車廚師蔡軍良說，「現在他們越來越要求餐車人員提供保質保量的食品，去餐車點菜，希望能吃到營養新鮮的飯菜。」

另外，記者採訪還發現，越來越多人開始「反向」春運，把家鄉的親人接到城市裡過年或外出旅遊。家在吉林的李楊打算將父母從老家接過來，在福州、廈門、武夷山旅遊過春節。「只要一家人在一起，在哪裡都是過年。」李楊說。（執筆記者：吳濤，采寫記者樊曦、沈汝發、趙文君、賈遠琨、張展鵬、丁靜）