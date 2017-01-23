新華社廣州1月23日電 題：「巔峰時刻」新觀察：東南沿海「逆春運」顯現

新華社記者吳濤、張展鵬、沈汝發

昔日，一到春運，在東南沿海打工的人們紛紛湧向各大車站碼頭，列車「人山人海」滿載離去；今天，越來越多的人不遠千里來到東南沿海地區，與在這裏的親人團圓歡度春節，出現了明顯的「逆春運」現象。

在華南地區最大的高鐵樞紐大站——廣州南站，依舊人潮洶湧。廣州南站副站長劉慧說，2014年，廣州南站春運節前發送旅客139萬人次，抵達旅客90萬人次，日均發送旅客數量比抵達旅客數量多50%；今年，高峰期日均發送旅客23萬人次，到達旅客20萬人次，發送旅客數量比到達旅客數量僅多15%。

在廣州一家國企工作的曹文以前都是回家過春節，今年把在北方的父母接到廣州來過年。他說：「父母可以看看廣州的花市，體會不一樣的春節，我也不用搶票搶得那麼辛苦。」

「廣東是春運潮汐最明顯的地方，以前都是『超員北上，空車南回』，今年趨勢變了。」劉慧說。

在南京，春節前到達的旅客除了在外上學的高校學生和一些短途、商務旅客，還有不少來自雲貴等西南地區、西北地區以及華南地區的長途探親旅客，而且這些旅客大都是老人和孩童。

這幾年，南京鐵路春運節前到達客流量和出發客流量逐年接近持平狀態，與早些年明顯不同。南京站數據顯示，2010年春運節前到達客流量與出發客流量比約為四比六，更早前的2005年這一比例約為三比七。

４６歲的福建閩清人黃齊髮帶著老婆孩子在南京做水產生意多年，他說：「年前生意忙，已經四五年沒回老家過年了，都是把父母、姐姐全家接到南京，就在大城市過年。」

在福州火車站，到達客流量正呈現出「迎頭趕上」的趨勢。福州火車站統計數據顯示，從1月13日春運開始到1月20日，累計到達福州的客流量達65.1萬多人次，同比增長23.26%。而同期從福州出發的客流量為86.3萬人次，同比增長18.15%。

「而且越到後期越明顯。福州站1月22日發送旅客11.25萬人次，同比增加約7%；到站人數8.6萬人次，同比增加超過40%，到達客流正迎頭趕上。」福州火車站副站長李友銘說。

「逆春運」的背後，是我國城鄉、交通、民眾消費能力等因素的變化。有專家分析認為，隨著高鐵網路不斷完善，民眾出行越來越便捷。年輕一代思維活躍，更希望讓父母親人來東南沿海與自己一起過春節，既是親情，也是旅遊。