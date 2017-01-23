中國電商見證年貨消費「升級版」：休閑、科技產品消費猛增

中新社北京1月23日電 （記者 劉育英）伴隨中國整體消費升級，中國雞年的年貨消費從傳統的「吃穿用」向休閑旅遊、科技產品、進口產品等轉型，中國兩家知名電商——阿里巴巴和京東見證了這種變化。

阿里巴巴23日發佈的年貨大數據報告顯示，今年1月17日至21日「年貨節」期間，天貓平台賣出3.8億件商品，日均成交比去年年貨節增長42%，全國2.8萬個村的村民通過農村淘寶置辦年貨。

中國消費者在電商平台的年貨消費勁頭不減。在京東平台上，酒類、堅果炒貨、生活電器在年貨節的銷售額分別比去年年貨節增加了119%、95%、89%。手機、生活電器成為新的選擇。

從消費結構看，今年的年貨消費呈現新趨勢。阿里巴巴的統計顯示，服裝作為年貨中規模最大的品類，其份額在近三年不斷減少。同時，家居家電、美妝飾品、娛樂服務、旅遊休閑等新品類銷售額佔比不斷提升。

除了科技、娛樂產品升級之外，洋年貨持續「受寵」。在京東平台，今年進口生鮮銷量同比增長超過14倍。在進口商品中，印度進口的威化餅深受福建人喜愛，廣東人喜歡丹麥進口的曲奇餅乾，北京人愛喝德國進口的牛奶。

阿里巴巴的統計顯示，「80后」、「90后」已成為線上囤貨主力，其消費金額佔到總量的近80%。從消費偏好上看，更年輕的「90后」們購買服裝和美妝佔比最多。

「年貨下鄉」仍是今年年貨消費的一大看點。在阿里巴巴平台上，2017年年貨節，農村消費者消費額佔比達到17%，較去年有所上升。在品類上，智能設備在農村的銷量同比去年增長了30%，農村女性消費者則更喜歡母嬰、食品、美妝等品類。（完）