九州葯業副總經理李文澤因年齡及工作變動辭職北京新浪網 (2017-01-23 22:56)
中國經濟網上海1月23日訊 今日晚間，上交所上市公司浙江九州葯業股份有限公司發佈公司高級管理人員辭職公告。公告稱，公司董事會今日收到李文澤的辭職報告。因年齡及工作變動原因，李文澤辭去公司副總經理職務，仍擔任公司董事。經公司董事會研究決定，同意其辭職申請，根據相關規定，辭呈自送達之日起生效。
相關簡歷：
李文澤：男,1952年1月出生,大專,高級工程師。曾獲得國家科學進步二等獎、浙江省科學技術一等獎和教育部科學技術進步一等獎等榮譽。歷任內蒙古自治區化纖廠技術員、浙江民生製藥廠副廠長、浙江東大進出口公司醫藥部經理和副總經理等職，現擔任浙江九州葯業股份有限公司董事、副總經理。
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
蜂蜜 50G．Kitty 蜂蜜．皇室蜂蜜．蜂蜜 1.5kg．AMIGO 蜂蜜．忍冬蜂蜜．wumi 蜂蜜．小蜂蜜．hm 蜂蜜．純蜂蜜．pdc 蜂蜜．蜂蜜草莓．蜂蜜 250ML．情人 蜂蜜．FORTE 蜂蜜．蜂蜜柚子．資生堂 翠綠蜂蜜香皂．資生堂 潤紅蜂蜜香皂．有機蜂蜜．CNS 蜂蜜．Emily 蜂蜜．蜂蜜燕麥．tomy 蜂蜜．PLUS. 蜂蜜．純粹蜂蜜．蜂蜜切片．蜂蜜面膜．SCJ 蜂蜜．女王蜂 蜂蜜．socks 蜂蜜
- ASUS 華碩 ZenPad八核 Z380KNL 玫瑰金
- Whirlpool惠而浦12公斤直立變頻洗衣機WV12AD
- YUCCA-多彩甜美牛皮立體肩背桶包 - 桃紅色- 1118A012009
- 【kate spade】經典紅脣女王真皮手錶 白x金框x黑 34mm(KSW1
- 【Levi’s】2015男時尚金屬logo滾輪扣黑色皮帶-網(預購)
- 卡蘿輕便時尚購物車-36L 波浪三輪-音樂之都
- 【Abercrombie & Fitch】A&F First Instinct同名男性淡香水
- 【GUCCI】G-TIMELESS摩登都會時尚設計腕錶(咖啡色/126318)
- 任天堂 FAMICOM FC 紅白機 迷你版 ※加碼送amiibo羅伊 日版
- A&F 男裝 overlock素色連帽拉鍊外套(灰白)
蘇州寒山寺月薪8萬招方丈還有年終獎 官方：假的【北京新浪網】
統一發票開獎 全家開出1張千萬獎 只花35元喝咖啡【NOWnews今日新聞】
統一發票開獎 11、12月中獎號碼在這裡【中央社】
新鈔有454據點可換 注意事項看這裡【中央社】
未來社會的三大趨勢：虛擬、共享、自由（深度好文）【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》