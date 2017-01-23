中國經濟網上海1月23日訊 今日晚間，上交所上市公司浙江九州葯業股份有限公司發佈公司高級管理人員辭職公告。公告稱，公司董事會今日收到李文澤的辭職報告。因年齡及工作變動原因，李文澤辭去公司副總經理職務，仍擔任公司董事。經公司董事會研究決定，同意其辭職申請，根據相關規定，辭呈自送達之日起生效。

相關簡歷：

李文澤：男,1952年1月出生,大專,高級工程師。曾獲得國家科學進步二等獎、浙江省科學技術一等獎和教育部科學技術進步一等獎等榮譽。歷任內蒙古自治區化纖廠技術員、浙江民生製藥廠副廠長、浙江東大進出口公司醫藥部經理和副總經理等職，現擔任浙江九州葯業股份有限公司董事、副總經理。