中國經濟網上海1月23日訊 上交所上市公司南京化纖股份有限公司今日晚間發佈公司高管辭職公告。公告稱，公司董事會於1月23日收到董事、常務副總經理王成君遞交的辭職申請。因工作變動，王成君請求辭去公司常務副總經理職務，仍擔任公司第八屆董事會董事、戰略委員會委員職務。根據相關規定，王成君辭職報告自送達董事會之日起生效。

相關簡歷：

王成君：男，1970年3月出生,大學本科，經濟師。1998年12月至2003年2月任江蘇現代資產投資管理顧問有限公司副總經理；2003年12月至2009年12月任南京行時企業顧問有限公司總經理；2009年12月至2012年7月任南京化建產業(集團)有限公司投資總監；2012年7月至2015年5月任南京新工投資集團有限責任公司投資規劃部經理，現擔任南京化纖股份有限公司董事、常務副總經理、戰略委員會委員等職。