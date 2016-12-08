新浪科技訊 日期:1月23日晚間消息，奧地利軟體公司Tricentis今日宣布，已獲得私募股權公司Insight Venture Partners 1.65億美元的投資。

Tricentis是一家軟體測試自動化創業公司，被調研公司Gartner和Forrester評為該領域的領先者。之前，該市場一直由IBM和惠普等傳統科技巨頭所主導。

Tricentis在維也納擁有120名員工，在美國有25名，在其他國家也擁有約120名員工。公司表示，將利用這筆新投資拓展美國銷售團隊。（李明）