英特爾宣布每股現金派息26美分北京新浪網 (2017-01-23 22:14)
新浪科技訊 日期:1月23日晚間消息，英特爾公司董事會今日宣布，將對公司股東進行現金派息，每季度每股普通股26美分，相當於每年每股1.04美元。
此次派息將於2017年3月1日進行，面向截至2017年2月7日前登記在冊的公司股東。（李明）
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