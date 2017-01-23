（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國總統川普在競選期間，以候選人身分承諾上任頭一天就要開鍘的工作清單，但目前無跡象顯示，川普打算在頭一天全部一次完成。



美聯社整理出川普（Donald Trump）承諾新政府第一天要做的工作溝單，這份冗長又雄心勃勃的清單如下：



▼移民



● 停止對「庇護城市」的一切聯邦資助，這些地方的地方官員不逮捕或拘留非法移民



● 開始遣返住在美國的犯罪非法移民，川普估計人數超過200萬



● 犯罪非法移民所屬國家如拒絕接回他們，將拒絕核發簽證給這些外國國家的公民



● 立即撤銷前總統歐巴馬「2項非法行政特赦」，大概會包括「童年抵達者暫緩驅逐辦法」（DACA）



● 開始著手在南部邊界興建「無法穿越高牆」



● 要求國會通過「凱特法」（Kate's Law），此法會加強處罰非法再次入境美國者



▼安全和國防



● 立即暫停敘利亞難民計畫



● 召集將領，通知他們30天內交出打敗伊斯蘭國（IS）的新計畫



● 暫停來自「恐怖猖獗地區」的移民，因為審查太困難



● 落實新的「極端」移民審查技術



▼貿易



● 宣布打算與加拿大和墨西哥重新協商或退出北美自由貿易協定（NAFTA）



● 正式退出12國參與的跨太平洋夥伴協定（TPP）



● 指示財政部長把中國大陸指定為匯率操縱國



▼清除積弊和政府改革



● 提議修改憲法，對所有國會議員訂定任期限制



● 禁止白宮和國會官員於離開政府5年內從事遊說工作



● 白宮官員卸任後永遠不得為外國政府遊說



● 禁止外國遊說人員為美國選舉籌措資金



● 凍結聘僱聯邦雇員，不包括軍方、公共安全和公衛人員



● 規定要實施一道聯邦新法規時，必需取消2個現有法規



▼能源和環境



● 取消歐巴馬時代對能源計畫的設限，如「基石XL」（Keystone XL）計畫



● 解除對採煤及探鑽石油和天然氣的限制



● 取消支付給聯合國氣候變遷計畫的款項，把這些錢用來整建美國的水和環境基礎建設



▼健保、槍枝管制和其他議題



● 取消「總統歐巴馬發布的每一道不合憲行政措施、備忘錄及命令」



● 要求國會提出法案，撤銷及取代歐巴馬健保法



● 著手展開遴選最高法院大法官程序



● 取消校園和軍事基地內禁止攜槍區域。1060123