敘利亞反抗軍：和談如破局 誓繼續戰鬥中央社 (2017-01-23 22:07)
（中央社哈薩克阿斯塔納23日綜合外電報導）敘利亞反抗軍發言人今天表示，如果反抗軍與敘利亞政府在哈薩克首都阿斯塔納（Astana）的談判破局，反抗軍誓言繼續戰鬥。
反抗軍發言人齊德（Osama Abu Zeid）告訴法新社：「如果談判成功，我們支持談判。如果談判不成功，很不幸地，我們除了繼續戰鬥，別無選擇。」
敘利亞反抗軍今天開始在阿斯塔納與敘國政權展開和平談判，但拒絕在和談的第1輪與敘利亞政權代表「面對面」談判。
這場和談被譽為敘利亞2011年爆發內戰以來，武裝反抗團體首次預定與敘國總統巴夏爾．阿塞德（Basharal-Assad）政權進行談判。
但反抗軍發言人阿里迪（Yahya al Aridi）告訴法新社，反抗軍退出與敘利亞政權代表舉行的首輪直接談判，因為敘國當局仍持續轟炸和攻擊大馬士革附近一處衝突區。
阿里迪說，「不會在和談首輪進行面對面談判，因為敘利亞政權迄今尚未履行去年12月30日簽署的協議」；他指的是由土耳其和俄羅斯居中斡旋的脆弱停火協議。
目前還不清楚雙方稍後是否會直接談判。
參與和談的敘利亞反對派代表團表示，只會就如何挽救俄羅斯與土耳其協調的脆弱停火協議進行討論。他們認為，主要是敘利亞境內獲伊朗支持的民兵違反停火。
阿里迪說：「我們不會參與任何政治討論，一切只會圍繞在遵守停火、緩解受困人民苦難，以及釋放被囚禁者和運送援助物資等人道議題。」
阿里迪還說：「敘利亞政權有意讓注意力偏離這些議題。假如敘利亞政權認為我們出現在阿斯塔納是一種投降行為，那是在妄想。」1060123
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