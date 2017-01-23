美國總統川普宣誓就任後，歐洲多國的極右派政黨在德國科布倫茨展開兩天的集會。這項以"自由歐洲"為口號的集會中，與會人士期待歐洲像美國一樣發生鉅大變化，他們主張國家主義，終結目前的歐盟組織。



21號在德國科布倫茨集會的歐洲極右派政黨領袖，包括法國總統候選人、極右派政黨"國民陣線"領導人瑪琳雷朋，荷蘭自由黨領袖葛利特威爾德斯，以及德國義大利等國的極右派政黨代表。他們的主要理念包括國家主義、反對移民政策，向來被視為影響歐盟團結的勢力。



==法國極右派"國民陣線"領導人 瑪琳雷朋==

對歐洲舊秩序構成第一個衝擊

可能引起骨牌效應的

就是英國脫歐公投

第二個衝擊就是

川普當選美國總統

這對支持新自由主義的人

造成更嚴重打擊



==荷蘭自由黨領袖葛利特威爾德斯==

昨天美國自由了

今天的科布倫茨集會

期待明天新歐洲崛起



與會的極右派領袖紛紛呼籲解散歐盟。其中很有可能在今年5月進入法國總統第二輪選舉的法國"國民陣線"領導人雷朋說，2017年將是歐洲人民的"覺醒之年"，英國脫歐將會在整個歐盟內部形成骨牌效應。她也認為，愛國主義將是未來國家政策基調。她同時抨擊德國總理梅克爾允許大量難民進入歐洲，導致每天都有災難發生。不過在這項會議召開期間，場外也有示威行動，這些示威者抨擊極右派領袖所倡議的法西斯理念，都是過時的老派思想。



記者 歐陽梅芬 報導