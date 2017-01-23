美東南部龍捲風肆虐 至少15死災情慘重公視 (2017-01-23 00:00)
美國東南部在當地時間22號，造到龍捲風襲擊，許多建築物被摧毀並在，在密西西比州造成4人死亡，另外喬治亞州，由於惡劣的氣候與龍捲風，也造成11死23傷；密西西比州當局已於當地時間21日下午宣布進入緊急狀態。
根據外媒報導，密西西比州當地時間21號上午，至少發生5個大型龍捲風，摧毀超過20棟民房、多處道路受損，並吹倒許多電線桿，造成災區約1.5萬戶停電。而喬治亞州，惡劣的氣候與龍捲風，也摧毀當地許多民房，就連空軍基地都有建築物受損。美國國國家氣象局則表示，包含喬治亞州南部、佛州北部、阿拉巴馬東南部，恐怕會面臨更多「劇烈而且路徑長」的龍捲風。
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