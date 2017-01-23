年改會議落幕 林萬億:草案三月送立院公視 (2017-01-23 00:00)
國人關注的年金改革國是會議，昨晚落幕，經過一整天馬拉松式的分組討論，雖然沒有具體單一結論，但年改會副召集人林萬億，在會後記者會上表示，將彙整大家的方案，調整並補強，希望三月份，能將草案送交立院。不過，抗議年金改革的團體，則痛批民進黨政府，強調年改國是會議雖然結束，但戰爭才要開始。
年金改革國是會議在昨天晚間七點落幕，經過一整天的討論，會後記者會上年改會副召集人林萬億表示，希望將會議上的資料彙整補強，努力將修法版本送進立法院。
==年金改革委員會副召集人 林萬億==
馬上就會過年
所以我們在過年前幾天
會把剛剛的各種資料的整理也好
彙整 儘可能把它完成
那在過年後
我們就進入到修法的具體時程
希望在三月能夠有機會送進立法院
林萬億表示，如果三月太趕，也希望最晚不要拖過五月二十號.而同一時間，抗議年金改革的團體也在景福門舉行國際記者會。
==監督年金改革行動聯盟召集人黃耀南==
民進黨用盡了所有的奧步
包括這個總共有24位
立法委員民意代表去裡面
爭取發言的機會
包括民進黨立院黨團的
總召柯建銘
除了劉亞平劉老師
是年改會的委員
出席的當然代表之外
沒有一位被邀請去參加
年金改革國是會議
修法版本送到立院，林萬億強調這是重大的工程，將與朝野立委持續溝通.監督年金改革行動聯盟則強調，國是會議雖然結束了，但戰爭才要開始，這將會是一場持久的大戰。
記者 綜合報導
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