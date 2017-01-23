

空地上堆滿家具碎片，居民穿梭在家具中，尋找還可以用的物品。美國德州"斯科茨維爾"22號發生暴風，幾十棟房屋被吹上天後，重摔在地上，支離破碎。



==德州居民 爾尼斯特馬修==

我的房子跟家具曾經就在這

當我聽到暴風吹過的聲音

家具就已經往前門飛

穿越田野 就像龍捲風那樣捲

我回到屋裡 家具到處跑

房子還旋轉了三次



不止德州，美國密西西比跟喬治亞州，也出現了龍捲風，襲擊住宅區。喬治亞州"庫克縣"，有民眾因為居住的拖車車屋，遭到龍捲風掀翻，導致7人死亡。倖存者看著被破壞的房子，餘悸猶存。



==喬治亞州居民 法蘭基艾迪森==

我能告訴你的就是 當時我們躺在床上

感覺就像在攪拌機裡

這個龍捲風是凌晨3點半來的

我們被嚇到僵住了 無法移動



美國國家氣象局統計，喬治亞州因為暴風、龍捲風，至少有14人死亡、23人受傷，密西西比州也有4人死亡、超過20人受傷，因為龍捲風摧毀了部分道路跟供電設備，造成一萬5千戶民宅停電。密西西比州跟喬治亞州部分郡縣，已經宣布進入緊急狀態。



美州發生風災，亞洲的日本則是因為冷氣團影響，再度陷入低溫暴雪天氣。北海道的新千歲機場，週末因為大雪，有140航班停飛，至少4百名乘客因為無處可去，只能夜宿機場。氣象廳預測，未來幾天，日本海沿岸地區，都要慎防大雪影響交通。



記者 陳詩童報導。



