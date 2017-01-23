法國社會黨總統初選 哈蒙首輪勝出公視 (2017-01-23 00:00)
法國2017年總統大選，兩大主要政黨首度以開放式初選，決定總統候選人。執政的社會黨22號的黨內初選，七名候選人當中現年49歲的前教育部長哈蒙，以36%的得票率奪得第一。
==社會黨初選第一回合優勝者 哈蒙==
讓我成為第一
各位傳遞很清楚的
希望與改變的訊息
要給法國左派歷史
寫下新一章的意願
街頭學生運動出身的哈蒙，經常被外界拿來和英國工黨的柯爾賓，以及美國民主黨的桑德斯相提並論，他主張廢除勞動法改革方案，以及過勞應被視為職業疾病，還提出了成年公民每月可以領取750歐元的基本收入。至於同樣辭官參選的總理瓦爾斯，因為背負歐朗德政府執政不力的"原罪"，得票率31%位居第二，將在下星期天的第二輪投票和哈蒙一決勝負。
==哈蒙支持者 契琶==
左派選民今天背棄投票箱
和當局畫清界線
民調顯示社會黨傳統的支持基礎勞工階層，轉向了極右派民族陣線的陣營，而城市年輕的左派選民，又多倒向以獨立身份、第三勢力參選的前經濟部長馬卡龍。這場總統初選第一回合投票，參與的選民人數只有將近兩百萬人，和中間偏右的共和黨去年11月的初選相比，只有它的二分之一。
王蕙文 報導
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
asus 14吋 X450JN 筆電．APPLE 筆電．asus 14吋 筆電．雙核心筆電．雙核心 筆電．ASUS 筆電 電池．筆電 i5．i7 筆電．ACER 11.6 筆電．ASUS i5 筆電．LENOVO 雙核心 筆電
警察亂開傳票 紐約被罰 5660萬【北京新浪網】
聖母峰高度引爭辯 科學家將重新測量【中央社】
在菲律賓綁架自己3歲女兒 妻報警台籍男子被逮【NOWnews今日新聞】
因安全性問題 日本三菱MRJ客機延期至2020年交機【NOWnews今日新聞】
北韓軍頭後代 遭到金正恩的肅清【中廣新聞網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》