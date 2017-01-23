雲縣農會選舉將屆 蘇治芬批縣府消極公視 (2017-01-23 00:00)
剩不到一個月就要進入農會選舉，不過現在有許多後選人陳情，候選人取得資格後，造裡說就能申請選舉人名冊，但現在卻有許多審核資料沒送到縣政府，立委蘇治芬就認為，雲林縣府行政失職，恐會影響後續選舉結果。
==立法委員 蘇治芬==
不能理解李進勇縣長
面對基層一片哀嚎 一片哀嚎聲音
你為什麼會沒有感覺呢
我發現縣政府對這方面來講
完全沒感覺 這是讓我們在基層
從事農業改革 真的會覺得很心急
對此雲林縣政府表示，因本這次農會改選參選相當踴躍，全縣將近1800名候選人，但都要經過素行查核資料，讓法院、地檢署和警察局案件倍增，目前還剩今法院還未完成全部查核，最快能在明天完成候選人資料審核。
==雲林縣長 李進勇==
最晚在25號 (農會)可送到縣政府
同時也會通知所有候選人
所以說如果這時間
能夠掌握更精準
在過年前還有時間
有辦法去處理這些會員名冊
為了地方農會選舉，立委蘇治芬也是前任雲林縣長，向現任縣長李進勇陳情抗議，李進勇則表示，等到25號收到全農會送來資料，會趕緊處理這些名冊，希望讓候選人與選舉人，在農曆過年前能取得名冊，方便發布訊息。
記者王威雄雲林報導
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