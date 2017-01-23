















向國民黨主席洪秀柱請辭後，前國民黨副主席詹啟賢宣布參選黨主席，除了醫界、軍系和青年朋友相挺外，前副總統蕭萬長到場支持，向各界請託。==前副總統 蕭萬長==我相信詹啟賢有能力帶領國民黨走出谷底重新贏得人民的信任就拜託各位了==前國民黨副主席 詹啟賢==我個人沒有所謂的基本盤也沒有招募新黨員 起步又晚競選黨主席不容易但是我相信起步晚不是問題有沒有大的格局大的胸襟才是問題在目前表態的五位參選人中，詹啟賢起步最晚，對於黨員連署制度，詹啟賢雖然同意廢除，但現階段將全力以赴，有信心完成連署。詹啟賢強調，將放眼2020贏回政權，也不排除2020總統大選由自己出馬角逐。==前國民黨副主席 詹啟賢==我沒有排除自己我會往那個方向努力但是到那個時候還有三年多的時間世事的變化很快沒有人能夠預料假如我應該是承擔的人我就承擔 假如我該是抬轎的人我就抬轎 不會逃避對於國民黨現在陷入分裂危機，詹啟賢信心滿滿，要團結國民黨，贏得2018和2020的勝選，重返執政。記者 林欣儀 謝其文 台北報導