詹啟賢宣布參選黨主席 蕭萬長到場力挺公視 (2017-01-23 00:00)
向國民黨主席洪秀柱請辭後，前國民黨副主席詹啟賢宣布參選黨主席，除了醫界、軍系和青年朋友相挺外，前副總統蕭萬長到場支持，向各界請託。
==前副總統 蕭萬長==
我相信詹啟賢有能力
帶領國民黨走出谷底
重新贏得人民的信任
就拜託各位了
==前國民黨副主席 詹啟賢==
我個人沒有所謂的基本盤
也沒有招募新黨員 起步又晚
競選黨主席不容易
但是我相信起步晚不是問題
有沒有大的格局大的胸襟
才是問題
在目前表態的五位參選人中，詹啟賢起步最晚，對於黨員連署制度，詹啟賢雖然同意廢除，但現階段將全力以赴，有信心完成連署。詹啟賢強調，將放眼2020贏回政權，也不排除2020總統大選由自己出馬角逐。
==前國民黨副主席 詹啟賢==
我沒有排除自己
我會往那個方向努力
但是到那個時候
還有三年多的時間
世事的變化很快
沒有人能夠預料
假如我應該是承擔的人
我就承擔 假如我該是抬轎的人
我就抬轎 不會逃避
對於國民黨現在陷入分裂危機，詹啟賢信心滿滿，要團結國民黨，贏得2018和2020的勝選，重返執政。
記者 林欣儀 謝其文 台北報導
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