















年金改革國是會議落幕，但過去六個月年金改革引起不少反彈聲浪，但台灣世代智庫最新民調顯示，有7成民眾支認為年金必須改革，只有14%的人持相反意見。==台灣世代智庫執行長 洪耀南==你說要不要設天花板軍公教會有48%的支持也有41%的反對類似像這樣的狀況就是說細部上當然有一些不同的聲音當然如果站在支持改革是佔多數更具體來說，針對年金改革的細部項目，有74.7%的人贊成，漸進式取消軍公教18%優存；在投保費率逐年調升至18%部分，有54%人贊成，35.5%反對；退休金採計期間調整至180個月，有61.8%贊成；在退休金改革，85.6%的人支持取消政務官年資合併事務官計算，黨職併公職也有77.3%支持取消。==民進黨立委 羅致政==很多人在這個民調裡面還是保持一個比較觀望的態度甚至可能模糊因為方案還不清楚但是我相信等到具體到法案的討論的時候具體的數字出來之後我相信未來的民調會更具有可看性除了軍公教，在勞工方面，草案調高保費，但雇主負擔也將增加，勞工憂心影響雇主調薪意願，學者認為政府應視調薪壓力，介入提供補助。==淡江大學助理教授 陳建甫==那雖然說整個保費會逐年的往上調整我想企業界可能會受不了那相對就必須由政府提撥相對的基金給勞工保險這個部分台灣世代智庫民調也顯示，有64.9%民眾支持今年完成修法，也有29%民眾不支持，不過年金改革方案三月將送國會審查，立法院將成為主戰場，上演攻防戰。記者 李曉儒 郭俊麟 台北報導