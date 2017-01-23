民調:60%民眾挺速年改 70%認須年改公視 (2017-01-23 00:00)
年金改革國是會議落幕，但過去六個月年金改革引起不少反彈聲浪，但台灣世代智庫最新民調顯示，有7成民眾支認為年金必須改革，只有14%的人持相反意見。
==台灣世代智庫執行長 洪耀南==
你說要不要設天花板
軍公教會有48%的支持
也有41%的反對
類似像這樣的狀況
就是說細部上當然有一些不同的聲音
當然如果站在支持改革是佔多數
更具體來說，針對年金改革的細部項目，有74.7%的人贊成，漸進式取消軍公教18%優存；在投保費率逐年調升至18%部分，有54%人贊成，35.5%反對；退休金採計期間調整至180個月，有61.8%贊成；在退休金改革，85.6%的人支持取消政務官年資合併事務官計算，黨職併公職也有77.3%支持取消。
==民進黨立委 羅致政==
很多人在這個民調裡面
還是保持一個比較觀望的態度
甚至可能模糊
因為方案還不清楚
但是我相信等到
具體到法案的討論的時候
具體的數字出來之後
我相信未來的民調會更具有可看性
除了軍公教，在勞工方面，草案調高保費，但雇主負擔也將增加，勞工憂心影響雇主調薪意願，學者認為政府應視調薪壓力，介入提供補助。
==淡江大學助理教授 陳建甫==
那雖然說整個保費
會逐年的往上調整
我想企業界可能會受不了
那相對就必須由
政府提撥相對的基金
給勞工保險這個部分
台灣世代智庫民調也顯示，有64.9%民眾支持今年完成修法，也有29%民眾不支持，不過年金改革方案三月將送國會審查，立法院將成為主戰場，上演攻防戰。
記者 李曉儒 郭俊麟 台北報導
關鍵字：
其他政治新聞更多政治新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
GONESH 精油．naluxe 精油．精油項鍊．緊膚精油．精油 噴霧 水氧機．蕾莉歐 精油．twins 精油．懷爐精油．Webner 卸妝精油．防蚊精油．精油燈．summer 精油．momus 精油．精油海鹽．依柏 精油．Ayumi 精油．Lulur 精油．無理頭精油棒．100 精油．精油．天然 精油．桔精油．天堂精油．萊法耶 複方 精油．FISIO 精油．Webner 天堂精油．檀香精油．VOGUE 精油．RUNVE 精油．精油 150ml
- 【Aprica愛普力卡】最輕量單向四輪嬰幼兒手推車(Magicalair
- 加拿大VENDELO 落地型雙十吋專業卡拉OK喇叭(V-10)
- Wildfox Couture 美國品牌 鑲萊茵水晶 金色貓頭鷹項鍊
- 【MY傢俬】純淨北歐實木玻面4尺茶几
- 【Anna Sui 眼鏡】甜美氣質蝴蝶款(琥珀紫#AS5014-1 C701)
- DW Daniel Wellington Classic Black 經典皮帶錶-DW0010013
- 【美度 MIDO】Multifort 先鋒系列80小時機械錶(M0254073606
- 【GoPro】生存遊戲超值包(5件組)
- 【烏魚伯】頂級野生烏魚子1片(8兩/片/禮盒x1)
- Revlon 美足美甲超值豪華組 FRVSP3525+3859AP
年金改革/黃智賢：政客五鬼搬運千億計 砍年金省多少【中央網路報】
本報透視集--聲望腰斬 還要硬拗嗎？【中央網路報】
辜成允案 晶華酒店總經理訊後請回【中央社】
台北市長選舉民調 柯文哲領先藍綠對手【中廣新聞網】
本報社評--動搖國本的年金改革【中央網路報】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》