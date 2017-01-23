川普保護政策出招 將重談北美自貿協定公視 (2017-01-23 00:00)
==美國總統 川普==
我們會跟加拿大總理會面
跟墨西哥總統會面
我們將會展開關於NAFTA
(北美自由貿易協定)的協商
你們有聽過NAFTA嗎
我的競選幾乎建立於NAFTA
我們要重新開始協商NAFTA
協商移民問題 邊界安全問題
川普早已宣示，上任百天之內優先施政目標之一，就是整頓他所認定美國製造業外流的元兇，北美自由貿易協定NAFTA，要求重新談判或者乾脆退出，22號他在內閣宣誓就職的場合再次強調，新協商就要展開。NAFTA是在1994年柯林頓總統時期，美國加拿大墨西哥三國之間所簽訂，創造出全世界最大的自由貿易區，墨西哥以廉價勞動力快速崛起為製造業大國，其中汽車產業發展驚人，也因此成為川普的眼中釘。
川普一開年就推文連番砲轟跨國汽車業，威脅不在美國生產就課重稅，汽車輸出大國日本也密切關心川普的保護主義政策三把火，週一市場立刻有感，日圓兌美元與歐元匯率走高，不利出口也造成股市下挫，日經指數下跌246點作收。
==日本內閣官房長官 菅義偉==
川普政權的政策
對我國企業的影響
需要密切關注
推動經濟關係進一步發展
日本官房長官菅義偉說，希望儘快促成安倍與川普的高峰會，進一步強化美日同盟關係。
記者 施慧中 報導
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