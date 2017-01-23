

==美國總統 川普==

我們會跟加拿大總理會面

跟墨西哥總統會面

我們將會展開關於NAFTA

(北美自由貿易協定)的協商

你們有聽過NAFTA嗎

我的競選幾乎建立於NAFTA

我們要重新開始協商NAFTA

協商移民問題 邊界安全問題



川普早已宣示，上任百天之內優先施政目標之一，就是整頓他所認定美國製造業外流的元兇，北美自由貿易協定NAFTA，要求重新談判或者乾脆退出，22號他在內閣宣誓就職的場合再次強調，新協商就要展開。NAFTA是在1994年柯林頓總統時期，美國加拿大墨西哥三國之間所簽訂，創造出全世界最大的自由貿易區，墨西哥以廉價勞動力快速崛起為製造業大國，其中汽車產業發展驚人，也因此成為川普的眼中釘。



川普一開年就推文連番砲轟跨國汽車業，威脅不在美國生產就課重稅，汽車輸出大國日本也密切關心川普的保護主義政策三把火，週一市場立刻有感，日圓兌美元與歐元匯率走高，不利出口也造成股市下挫，日經指數下跌246點作收。



==日本內閣官房長官 菅義偉==

川普政權的政策

對我國企業的影響

需要密切關注

推動經濟關係進一步發展



日本官房長官菅義偉說，希望儘快促成安倍與川普的高峰會，進一步強化美日同盟關係。



記者 施慧中 報導















