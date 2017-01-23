

咖啡店外，被害林姓青少年由父母陪同，和鍾姓主嫌談判，協商賭債償還，不過沒達成共識，被害人父母決定報警處理，警方調查，未成年的鍾姓主嫌與同夥，和被害人是同學關係，他們慫恿被害人在賭博網站下注，四個多月輸了27萬。



==高雄市少年隊偵查組長 王永吉==

簽賭網站都是以每下注一萬元

可以抽取150元所謂的水錢

來吸引這些青少年

吸收他們成為一個簽賭的小組頭



在校園內吸收人簽賭，同學無力償還時，又以年利率120%高利貸放款，警方據報前往埋伏，在鍾姓主嫌機車和書包內，搜出10多萬現金和本票，同時在他家中搜出24張本票，而家長竟渾然不知情。



==高雄市少年隊偵查組長 王永吉==

警方從他們家中衣櫥搜獲的本票

出示擺飾在嫌疑少年的床上

父母親才覺得恍然大悟

說奇怪他的小孩怎麼會去放高利貸



警方表示，手機使用方便，又加上簽賭金額不高，青少年好奇嘗試，等到欠下大筆金額才驚覺出問題，家長應該多留意孩子動向，避免類似情況發生。



記者 李淑蘭 許政俊 高雄報導



