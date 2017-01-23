看準賣場退貨機制 法律系男大生詐騙被識破公視 (2017-01-23 00:00)
監視器中，這名男子進到賣場櫃檯，拿著一瓶酒堅持要退貨，不過客服人員怎麼看，就是覺得怪怪的
==客服人員==
你自己加工的吧
（沒有呀 我哪有加工)
你要來退 你喝看看
這不是酒 你自己喝看看
客服人員打開瓶蓋，聞一聞味道就是不對，堅持酒的來源不明就是不退，男子還不死心，這回穿了大外套，又來要退貨
==客服人員==
你跟我講這個是(酒)
但實際上這不是
這是詐欺
因為你跟我講這個是
實際上不是呀
客服人員覺得奇怪，報警之後男子才坦承，在好市多買了這罐萊姆酒，覺得太好喝了，不過不想再花１３００元，第一次是把其他酒類裝到空瓶，第二次混進賣場，裝了一半的萊姆酒要換新的，就是想鑽退貨漏洞
==台中南屯派出所副所長 曾一峰==
（退貨規定)商品使用上
或是覺得不OK的話
可以無條件退換貨
所以一般民眾或是宵小
會認為有機可乘
就會利用這漏洞機制
原來好市多賣場採用會員制，標榜只要不滿意，只要帶著發票和包裝，就可以辦理退貨，不少顧客都說，不少商品都是要用過，才知道合不合用
==顧客==
除非真的是回去 認為用不到
或是尺寸不合
我才會來退
這名年輕男子，還就讀大學法律系，卻知法犯法，想鑽漏洞貪小便宜，警方表示，這麼作涉及竊盜公訴罪，而好市多表示，大多會採取相信客戶的角度，不會因個案更改退貨方式
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