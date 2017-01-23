

監視器中，這名男子進到賣場櫃檯，拿著一瓶酒堅持要退貨，不過客服人員怎麼看，就是覺得怪怪的



==客服人員==

你自己加工的吧

（沒有呀 我哪有加工)

你要來退 你喝看看

這不是酒 你自己喝看看



客服人員打開瓶蓋，聞一聞味道就是不對，堅持酒的來源不明就是不退，男子還不死心，這回穿了大外套，又來要退貨



==客服人員==

你跟我講這個是(酒)

但實際上這不是

這是詐欺

因為你跟我講這個是

實際上不是呀



客服人員覺得奇怪，報警之後男子才坦承，在好市多買了這罐萊姆酒，覺得太好喝了，不過不想再花１３００元，第一次是把其他酒類裝到空瓶，第二次混進賣場，裝了一半的萊姆酒要換新的，就是想鑽退貨漏洞



==台中南屯派出所副所長 曾一峰==

（退貨規定)商品使用上

或是覺得不OK的話

可以無條件退換貨

所以一般民眾或是宵小

會認為有機可乘

就會利用這漏洞機制



原來好市多賣場採用會員制，標榜只要不滿意，只要帶著發票和包裝，就可以辦理退貨，不少顧客都說，不少商品都是要用過，才知道合不合用



==顧客==

除非真的是回去 認為用不到

或是尺寸不合

我才會來退



這名年輕男子，還就讀大學法律系，卻知法犯法，想鑽漏洞貪小便宜，警方表示，這麼作涉及竊盜公訴罪，而好市多表示，大多會採取相信客戶的角度，不會因個案更改退貨方式







