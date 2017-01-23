

扮演建商的民間團體代表，用力把瓦摔破，諷刺主導市地重劃的業者，可以隨時拆民眾的房子。位於台中市的黎明幼兒園，不願意參加市地重劃，希望尋求原地保留的機會，去年11月23日，在台中市政府介入協調下，得到「緩拆半年」的喘息機會，不過台中市黎明自辦市地重劃區重劃會，最近發函給台中地院表示不同意緩拆，讓幼兒園園長大嘆重劃會不把台中市政府放在眼裡。



==台中黎明幼兒園園長 林金連==

沒有政府的狀態

我們的財團比政府還偉大

不鳥政府



認定重劃會不甩地方政府，黎明幼兒園園長在聲援團體的陪同下，來到總統府，希望總統主持公道，學者表示，幼兒園已經提出保留方案，但重劃會仍持續推動開發，罔顧人民不願市地重劃的意願。



==東海大學社會系副教授 楊友仁==

這個重劃專制逼得我們大家

要把我們的家園當成是商品

當成是炒作的工具



面對重劃會發函給法院，表態不認台中市政府的協調結果，台中市地政局長張治祥表示，今天詢問重劃會得到的回應是，會尊重上次的協調結果，張局長轉述重劃會態度，說明他們並沒有要求法院加速拆除房子。



記者 林靜梅 陳立峰 台北報導。



