

台南市政府各局處首長都到場，就連市長賴清德也沒缺席，就是要歡送顏純左請辭離開市府。



==前台南市副市長 顏純左==

我如果還要一邊擔任副市長

一邊還要擔任未來候選人職務

會影響到我們市政

所以我有心要投入

下屆市長選舉



強調離開是為了接下來的重逢，台南市長賴清德更稱讚顏純左認真專業，對於副手為了競逐接班，提前請辭，賴清德除了表達不捨，同時也給予祝福。



==台南市長 賴清德==

過去要參選市長副市長

或是參選縣長副縣長

在地方自治史上

還沒看過提早辭職的

離開不是為了真的要離開

這個時候離開

是希望未來有機會

大家再聚在一起



請辭副市長，強調是為了不耽誤市政。不過這對於葉宜津、陳亭妃等人，目前仍有立委身分的市長角逐者，多少產生壓力。



==民進黨立委 葉宜津==

民進黨有我們民進黨的機制

如果黨要求我們

要辭掉立委工作(投入選舉)

或是要做其他的要求

我都會遵守

==民進黨立委 陳亭妃==

黨有黨的做法與規定

也有遊戲規則

現階段就是把我們

自己工作做好

==民進黨副秘書長 李俊毅==

顏副市長決定

這種辭職參選的高度 民主風範

我給予最高肯定

也呼籲這些立法委員

專心於國政



顏純左辭掉副市長，除了背水一戰，也避免引發其他對手批評掌握市府資源參選。相較其他有意競逐台南市長的黨內同志，顏純左大動作辭職參選，成功吸引選民目光，也展現競逐下屆市長的強烈企圖心。



記者 溫正衡 台南報導



